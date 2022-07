Joven yucateca lamenta que el gobierno federal cancele la beca de movilidad de la UTM

La aspirante a una beca de movilidad estudiantil internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, Gabriela Herrera, del sexto cuatrimestre de la carrera Diseño de Modas, manifestó que ingresó a esta escuela por la ilusión de estudiar en Francia un año.

Desde su ingreso a la UTM, en enero de 2021, se inscribió al programa interno de alto rendimiento escolar Profear, se esforzó, estudió otro perfil de carrera para buscar una oportunidad de ir a Francia y presentó el examen final en la UT de Querétaro el 11 de mayo pasado, pero nunca recibió los resultados de su evaluación ni la notificación si ganó o no la beca.

La noticia que recibió hace unos días de la UTM es que este programa lo canceló el gobierno federal por falta de dinero.

“Que tan fácil como decir ‘no hay recursos’ y el gobierno federal se pueda limpiar las manos y destrozar las esperanzas de aproximadamente 300 alumnos que pusieron todo su empeño por alcanzar un sueño”, relató en su red social, la cual tiene muchos me gusta, comentarios y que fue compartido más de 680 veces.

¿Por qué se canceló la beca de movilidad de la UTM?

La joven universitaria fue una de las afectadas por la cancelación del programa de movilidad internacional Mex Protec, que permitía que estudiantes de universidades tecnológicas realizaran estancias de un año en alguna escuela superior de Francia para obtener el título de Licencia Profesional, el cual era válido para trabajar en México y ese país europeo.

Gabriela Herrera escribió que durante su primer año de la carrera ingresó al programa para alumnos de alto rendimiento Profear de la UTM que preparaba a los aspirantes a esta beca de movilidad Mex Protec que permitiría estudiar en Francia durante 10 meses.

Ese aliciente de estudiar en Francia fue por la que ingresó a la UTM. En enero de 2021 participó en las entrevistas de selección y pasó el primer filtro y formó parte del grupo de alumnos que tendrían horas extras de clases para aprender francés de manera intensiva.

“Empezamos con 60 compañeros, poco a poco iban desertando por diferentes razones hasta que después de año y medio quedamos 13”, señaló. “Presentamos nuestros exámenes para certificarnos en el idioma francés, lo que fue otro de los filtros para continuar en este proceso de la beca. Luego quedamos 11 nada más. Recuerdo que salimos de vacaciones de Semana Santa y antes de ello la maestra Marie nos decía que estudiemos para el examen técnico, que aprovechemos el tiempo y no dejemos de repasar, leer, escuchar y respirar el francés”.

Cuando regresaron a clases, el 29 de abril pasado les informaron que debían viajar a la UTE de Querétaro donde estarían todos los aspirantes del país.

Estudiantes de la UTM en Mérida recaudaron fondos para el viaje

El 11 de mayo pasado, algunos de sus compañeros y ella realizaron actividades para reunir un poco de dinero para el viaje, porque la UTM no podía dar apoyo económico para este fin.

“Disfruté muchísimo convivir con mis compañeros durante el viaje, en verdad siento que fuimos un gran apoyo entre nosotros porque nadie más comprendía cómo nos sentíamos, los nervios, la emoción y todo el estrés que sentíamos la mañana en la que nos preparábamos para asistir a la entrevista era algo que jamás voy a olvidar”, contó en su red social, de la cual tomamos esta historia estudiantil.



“A pesar de todo, en lo personal sentí que me defendí muy bien durante mi entrevista, ya que no había la opción de la carrera de diseño de modas, yo me fui para logística y aunque en mi carrera tenemos una probadita de ello debí de estudiar mucho para poder tener al menos una base más amplia de conocimientos del tema. Al final, después de tanto llanto porque sentía que no había estudiado suficiente, nada de lo que estudié salió en mi examen técnico. Regresamos a casa con un sentimiento de alivio por haber terminado con el proceso y el pendiente de esperar para al final, saber el resultado de todo este esfuerzo, tiempo, lágrimas, risas y estrés invertido”.

Resultados del examen en UTE de Querétaro no llegaron

“Lamentablemente, los resultados nunca llegaron y no sabíamos nada hasta el viernes pasado que nos convocaron a una pequeña junta donde nos dieron la noticia: la beca se canceló por falta de recursos”, dijo. “Siendo sincera, me tomó un día más o menos en procesar la noticia porque mi cerebro simplemente no lo comprendía, no hay dinero, no hay beca y no hay Francia.

“Pude haberme matado mucho más durante la duración del programa, quizá haber dormido menos para poder estudiar más el francés o haber sacrificado más tiempo de mis vacaciones de semana santa para estudiar logística, pero nada de eso habría cambiado el resultado porque la oportunidad para la que me preparé y me esforcé, no existe y es realmente frustrante”.

“No me arrepiento ni un segundo de haber participado en Profear de la UTM porque no habría conocido a mis maravillosos compañeros y a los fantásticos maestros que tuve, también porque nadie me quita mis conocimientos en el idioma francés, tampoco lo que logré aprender de logística y mucho menos la experiencia de haber asistido a la entrevista final donde dominé mis nervios y di lo mejor de mí, pero si lamento algo, es qué tan fácil como decir ‘no hay recursos’ y el gobierno federal se pueda limpiar las manos y destrozar las esperanzas de aproximadamente 300 alumnos que pusieron todo su empeño por alcanzar un sueño”, detalló.

“Sin perder el ánimo y como me enseñó mi maestra Marie, es hora de aplicar el plan ‘b’ y a seguir buscando oportunidades porque no tiene caso quedarme sin hacer nada”.