Albergue de mascotas solicita donativos para seguir operando

Tan solo en alimento, el Albergue de mascotas Evolución requiere $31,000 semanales, informó Silvia Cortés Castillo, iniciadora y encargada del recinto.

Hay que cubrir una nómina de $13,000 para las seis personas que laboran ahí en forma permanente, a esto hay que sumar honorarios de veterinarios externos, medicamentos, productos de limpieza, gasto corriente de agua y luz, gasolina para vehículos.

Los ingresos son pocos y los egresos son grandes, apuntó. Si bien existen voluntarios, donaciones en efectivo y especie, el lugar se mantiene de milagro.

Perritos de Evolución requieren tratamientos

Los perros reciben valoración, atención y tratamientos médicos, son desparasitados, bañados, curados por heridas, esterilizados y viven en total libertad, en jaurías afines en determinados espacios del albergue.

Existe también un gran déficit entre animales que ingresan al albergue y los que son adoptados. En un mes se pueden dar en adopción hasta 12 perros o gatos, habrá meses que no entregarán ninguno y habrá otros en los que muchos logran ser ubicados en un hogar.

Falta cultura de adopción canina

“La cultura de la adopción de un perro está poco divulgada en nuestra sociedad, aún existe cierta resistencia porque la gente está acostumbrada a comprar un costoso perro de raza en lugar de adoptar gratuitamente un perro de la calle”, explicó la entrevistada.

“El perro que busca una persona ya existe, ya nació y está aquí, esperando a que vengan por él y como sabemos muy bien lo importante de hacer de la adopción un proceso rápido tratamos que éste sea lo menos complejo posible”, comentó.

“No es solo llegar, escoger y me lo llevo, no es tan así”, precisó. “Si no llevamos un proceso ordenado de adopción pronto caeremos en la misma situación de que la persona terminará por deshacerse del perro abandonándolo en la calle”.

“Tenemos que ofrecerle a la persona un perro afín a su estilo de vida, posibilidades, edad, entorno, en fin, todo aquello que resulte lo mejor para la persona y para el perro; a veces puede tomar una semana o puede darse casi de inmediato”.

“Muchos llegan buscando un cachorrito y de preferencia de raza, estará difícil. La mayoría ya no son cachorros, pero esto no quiere decir que no se puedan adaptar al nuevo hogar; algo que tiene la mayoría de los perros mestizos es que son muy cariñosos, leales, fieles y excelentes compañeros”.

“Otras virtudes de los perros mestizos son que, al ser cruzas de diversas especies, han desarrollado lo mejor de cada una de ellas, son muy resistentes a las enfermedades, comen casi cualquier alimento, son muy activos, responden en forma recíproca al cariño o al afecto, son buenos y leales guardianes, se adaptan rápidamente al entorno”.— Emanuel Rincón Becerra

“Los perros ya mayores, enfermos, mutilados o ciegos tienen pocas posibilidades de adopción, pero no descartamos que exista una afinidad que surja de repente”, explicó.

La entrevistada contó al Diario el caso de “Rody”, el huésped que más años vivió en el albergue. Tras 14 años nunca fue adoptado y murió a principios de este 2022. Pese a todo, vivió feliz rodeado de otros como él y de gente que siempre le cuidó y le quiso.