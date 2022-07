El fantasma de la división se asoma en relevo obrero

El cambio de directiva del comité local de la Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán dejó en claro que esta otrora poderosa central obrera y el partido que encumbró décadas atrás, el PRI, está cada vez más en evidente decadencia y también ya tiene el fantasma de la desconfianza interna.

En plena celebración del XIV Congreso Estatal Ordinario, donde Mario Tránsito Chan Chan dejó ayer de ser el secretario general de la FTEY, cargo que tuvo por 27 años, surgió una propuesta de Lizandro Lizama Garma, secretario general suplente de la FTEY, que causó sorpresa, fue rechazada y mostró el grado de desconfianza que tiene la dirigencia nacional de la CTM sobre el destino del patrimonio de la CTM yucateca.

Lizama Garma propuso un punto de acuerdo para que todo bien inmueble de la FTEY que se quiera arrendar, vender o donar debe pedirse por escrito a la dirigencia nacional de la CTM, contar con el 70% de las firmas de los sindicatos afiliados con registro oficial “porque el patrimonio de la CTM es de todos” y tener el aval de la dirigencia nacional.

Esta petición la repitió Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM, pero precisó que el comité ejecutivo nacional no quiere quedarse con nada, al contrario, quiere que haya una garantía que el patrimonio de la FTEY que es de todos los trabajadores esté seguro.

Oposición

Desde que los líderes sindicales como José María Fernández Medina, Efraín Martín Soberanis Pacheco, Luis Sarabia Martín y Marcos Rodríguez Ruz, entre otros, oyeron la propuesta, se opusieron verbalmente y dieron señales agitando las dos manos para inducir a su rechazo, lo que la asamblea hizo con movimientos de manos de no.

Esta insólita propuesta orilló al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad y Mensajería en Yucatán, Efraín Martín Soberanis Pacheco, que subiera al estrado y con voz fuerte y moviendo las manos dijera “que a los trabajadores yucatecos no les van a ver la cara”, él defiende lo que es de los yucatecos y pidió respeto a la FTEY.

La FTEY tiene como principales activos las instalaciones del Centro de Estudios Superiores, el centro vacacional de Progreso, las oficinas adjuntas a la Casa del Pueblo, el centro social de la avenida Fidel Velázquez, entre otros bienes.

“Los yucatecos somos inteligentes, no necesitamos que nos vengan a dar clases de qué debemos hacer, estoy muy enojado, lo digo como trabajador, soy trabajador, tengo derecho y este es mi congreso”, señaló ante los aplausos.

“Mi amigo Mario Tránsito fue mi maestro, me enseñó como respetar a los trabajadores, tiene las puertas abiertas de sus oficinas, no necesita protocolos para atender a los compañeros, su humildad lo hace grande. Salió de su pueblo Chumayel por mejor vida y desde la primera directiva de la FTEY en 1938 don Gonzalo Navarro lo incluyó en su directiva. Mario Tránsito ha dado su vida a la federación de trabajadores y no vamos dejar que se vaya, tiene mucho qué aportar, y propongo que sea secretario general vitalicio. Le pedimos al comité directivo nacional que ayude a formalizar esta petición”.

El secretario general adjunto de la CTM nacional, Fernando Salgado Delgado, dijo que Mario Tránsito ya cumplió sobradamente su cargo, no lo dejarán ir porque no es costumbre del cetemismo, pero deben darle chance que descanse, que los nuevos líderes demuestren que ya aprendieron de él.

Con este posicionamiento de la CTM nacional no se aprobó en ese momento la propuesta que Mario Tránsito sea el secretario general vitalicio, por lo que en otra asamblea general de la FTEY analizarán y decidirán al respecto.

Ausencia

Otra muestra de los problemas internos que atraviesa el cetemismo yucateco es que no se presentó Luis Echeverría Navarro, sobrino del fundador de la FTEY, Gonzalo Navarro Báez, porque junto con otros líderes no estuvieron de acuerdo con que Luis Briceño Contreras fuera el secretario general.

Luis Briceño, de 77 años de edad, es secretario general del Sindicato de la Industria Aceitera y Grasas Vegetales y sus Derivados de la República Mexicana en Yucatán. Fue electo para un período de seis años.

El nuevo dirigente dijo que su misión al frente de la FTEY será fortalecer la unidad, reanudar las reuniones con el sector empresarial en búsqueda de mejores acuerdos laborales, salarios y prestaciones y destacó el clima laboral de tranquilidad porque no ha habido ninguna huelga por años en el estado.

También anticipó que dialogará con el gobierno estatal para que por medio de sus programas sociales apoyen a los trabajadores porque la inflación de casi 8% ha generado una carestía de la vida y el aumento salarial se pulveriza con el aumento de precios de productos de la canasta básica.— Joaquín Chan Caamal

Llamó la atención que el congreso estatal ordinario de 2022 fuera con baja participación, con unos 150 delegados y sin la alegría natural de la llegada de un nuevo líder.

En esta ocasión fueron representantes de todos. Del líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, vinieron Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política y presidente del XIV Congreso Estatal Ordinario, y Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM nacional.

Al gobernador lo representó Ricardo Alcocer Zapata, subsecretario de Desarrollo Social; y al alcalde de Mérida lo representó el regidor Raúl Escalante Aguilar.

De funcionarios asistieron la subsecretaria de Trabajo de la Sefoet, Irais Mercedes Barón Zermeño; la delegada del IMSS en Yucatán, Miriam Victoria Sánchez Castro; el secretario general y jurídico del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez; entre otros.

El congreso estatal ordinario empezó sin la presencia del secretario general Mario Tránsito Chan, pero 40 minutos después se presentó ayudado con un bastón y por unas personas.

Se integró a la mesa de honor y desde allí agradeció el apoyo que ha realizado.

Lo único pendiente que deja Mario Tránsito, según dijo Efraín Soberanis en el informe de actividades del comité 2016-2022, es que muchos sindicatos “no se han puesto al corriente en sus cuotas”.