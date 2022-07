Ley del Isstey: sindicatos piden no aprobarla aún, porque ''no se enteraron'' a tiempo

Líderes sindicales del Cecytey, Cobay y el Conalep acudieron ayer al Congreso para solicitar que no se apruebe aún la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, programada para mañana jueves.

Los inconformes indicaron que no se enteraron a tiempo para opinar y presentar propuestas.

“No lo hicieron público”, expresaron, a pesar de toda la información que se viene difundiendo de la polémica generada por la ley del Isstey desde hace tres meses.

Norma Castillo Soberanis, del sindicato de trabajadores del Cecytey; Sandra Can, del Cobay, y Carlos Roberto Díaz Payán, del Conalep, manifestaron que las tres organizaciones sindicales integran el Frente de Educación Media Superior, Sección Yucatán, y representan a unos 3,000 agremiados docentes afiliados al Isstey.

Sindicatos ''no ven claro'' el proceso de la Ley del Isstey

Entrevistados en el estacionamiento del Congreso, antes de presentar el escrito con sus solicitudes dirigido a Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Díaz Payán dijo que el proceso para llegar a esta nueva ley no fue claro y hubo mucha opacidad.

Sandra Can afirmó que “no lo hicieron público intencionalmente, no lo sabíamos”. También indicó que muchas situaciones dañan sus derechos.

Ley del Isstey: ¿Cuándo sería aprobada?

Al señalarle el reportero que desde antes de iniciarse el proceso se generó polémica con este tema, se hicieron consultas en las que participaron varios sindicatos durante dos días (uno incluso por escrito hizo llegar sus propuestas) y se abrió un micrositio en la página del Congreso para que los que quieran opinen y presenten sugerencias, solo respondió: “le faltó difusión”.

Como se informó en su oportunidad, participaron en esta consulta el Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial, Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, el Independiente de Trabajadores de la Educación de México, Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán; Movimiento Saay Asociación Civil, Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (SETEY), y Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán.

Díaz Payán dijo a pesar de representar a tantos trabajadores afiliados al Isstey, no tienen representación en la junta directiva de esta institución. Por eso insistió en que pedirán que no se apruebe mañana la nueva ley, que la pospongan y los escuchen antes de someterla a aprobación.