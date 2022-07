Quinta ola de Covid en Yucatán, estable; a finales de agosto descenderían indicadores, afirman

El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Mauricio Sauri Vivas, pronosticó que la “quinta ola” de Covid-19 aparentemente está entrando a una meseta de estabilidad y espera que a finales de agosto empiece una disminución de los tres indicadores principales.

El doctor Sauri Vivas participó, con el gobernador Mauricio Vila Dosal, en una rueda de prensa en el Centro de Convenciones Siglo XXI luego de un recorrido por el macro centro de vacunación de este lugar.

Se le preguntó sobre las expectativas de la pandemia en esta “quinta ola” donde es evidente el aumento de contagios, hospitalizados y muertos.

¿Por qué hay un aumento de contagios de Covi-19 en Yucatán?

“Como bien saben, desde hace aproximadamente un mes vemos un aumento en el número de casos positivos de Covid-19, esto derivado de la presencia de las nuevas subvariantes de Ómicron que es la BA.4 y BA.5 y esto se ve reflejado en el número importante de casos positivos”, explicó.

“Pero esto, comparado con las otras ‘olas’ no se ve reflejado en un incremento importante o que llegue a comprometer la capacidad hospitalaria del Estado. Vemos una disminución de las lamentables defunciones, esto no quiere decir que el Covid-19 se ha acabado, hay que seguir respetando y cuidándonos unos a los otros. Usar el cubrebocas en lugares cerrados, en lugares abiertos esto es opcional, evitar lugares poco ventilados y también invito a los que no han completado su esquema de vacunación que lo hagan”.

¿Cuándo disminuirían los casos de contagio de Covid-19 en Yucatán?

Afirmó que de acuerdo al panorama actual de la pandemia, Yucatán aparentemente está entrando al inicio de una meseta y espera que a finales de agosto empiece una disminución en el número de casos de contagios, de hospitalizados y de lamentables fallecimientos.

Aseguró que afortunadamente no hay saturación de hospitales por el incremento de contagios. La capacidad hospitalaria es la misma desde que la segunda ola y constantemente sostienen reuniones de evaluación con las instituciones de salud como el IMSS, Issste, servicios de salud estatal y el Ejército con el objetivo de que no falten camas para los pacientes de Covid.

¿Realizan reconversión de áreas hospitalarias para covid?, se le preguntó. “La reconversión de hospitales lo hace cada institución según sus necesidades. Esas camas existen, nunca se retiraron y conforme se necesitan se habilitan”, subrayó. “Evidentemente no tenemos el impacto de otras olas porque la población ya está vacunada, la gente hospitalizada y lamentablemente la que fallece es porque no tienen completo su esquema de vacunación o no tienen ninguna dosis”.

Vacunas contra Covid-19 en Yucatán

El doctor Sauri Vivas afirmó que el 70% de las personas hospitalizadas o que fallecen por Covid-19 son personas de la tercera edad y carecen de su esquema completo de vacunación o simplemente no tienen ninguna vacuna. Por esta razón invitó a la población que no tiene completa su dosis y sus refuerzos o que no tiene ninguna vacuna acuda a los módulos permanentes que

funcionan en Mérida y municipios del interior del Estado.

También descartó que en Yucatán haya algún caso de viruela del mono y exhortó para que los ciudadanos eviten el contacto porque se transmite por medio del contacto con personas. Además, si detectan puntitos rojos con pus en forma abundante en su piel, deben acudir al médico.

Marea roja en Yucatán

Otro tema que abordó el secretario de salud fue sobre la marea roja que se desplaza en aguas yucatecas.

“Ayer comunicamos la presencia de una mancha de marea roja que son la proliferación de algas en el agua salada. Esta manchada está a 7 millas del a costa, avanza rápidamente, pero según nuestras proyecciones no representa ningún riesgo para la pesca y los bañistas”, señaló. “La comisión de vigilancia ya sesionó y está en constante monitoreo por medio de sobrevuelos áereos con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. El movimiento de la mancha, según las proyecciones, es que se desplaza al noroeste y se va mar adentro, eso es bueno para la litoral yucateco”.

En su turno, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó sobre su participación en la Feria Aeroespacial en Farnborough, Inglaterra, de lo cual espera que a corto plazo rinda frutos la promoción que hizo para la atracción de inversiones.

“Yucatán tiene alrededor de 7 mil familias que viven del empleo directo o indirecto de la industria aeroespacial, es una industria que paga por encima del promedio salarial y es muy codiciada”, manifestó.

“Nuestro capital humano, la tecnología, el diseño espacial que tenemos en la Politécnica y la UTM, nuestras buenas condiciones, estamos en la posibilidad de recibir empresas de este tipo. Siempre he dicho que sentado en mi escritorio no van a llegar los empleos que necesitan los yucatecos y por eso tenemos que salir a buscar empresas importantes”.

Vila Dosal informó que en esa feria espacial realizaron muy buenos contactos y pronto harán algunas ofertas fiscales para traer a las empresas. Las ferias son para sembrar y luego cosechar y espera que pronto ocurra. También informó que mañana viernes inaugurará la empresa japonesa Uchiyama que fabrica autopartes automotrices y que es la primera que se instala en

México y está ubicada en el parque industrial de Hunucmá. Joaquín Chan Caamal.