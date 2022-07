Frena coalición oficial plan por la canasta básica en Mérida

La diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada advirtió que no quitará el dedo del renglón para buscar cómo ayudar a la economía de las familias, luego de que la inflación ha provocado un alza generalizada en los precios de los productos, principalmente los de la canasta básica, indica un boletín.

“La gente con mayores necesidades ya no tiene acceso a muchos de estos productos y por eso proponía que había que ayudarlos. Los diputados de Morena argumentaron que no hay dinero, pero no dejaremos de insistir porque esto debe ser prioridad. La gente está primero”, dijo la legisladora yucateca.

“He caminado muchísimas calles de la ciudad de Mérida y sus comisarías y la gente me está pidiendo que se les ayude, pues con lo que ganan ya no les alcanza y de ahí surge la idea de esta iniciativa; es decir, surge del mismo reclamo de la gente”, aseveró.

Cecilia Patrón presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de subsidiar la canasta básica con los excedentes petroleros y de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, o bien de excedentes de ingresos propios de las entidades.

Sin embargo, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista rechazaron esta propuesta.

Ante el bloqueo del subsidio a la canasta básica, la legisladora de Yucatán, autora de la iniciativa puesta a discusión, afirmó que es increíble que en esta situación económica de crisis se niegue la posibilidad de subsidiar la canasta básica.

La también secretaria general del PAN señaló que mientras que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria emitió una opinión positiva de la iniciativa, el bloque mayoritario decidió “bloquearla” en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, bajo el argumento de que tendría “un alto impacto presupuestal”.

“Ese es nuestro más profundo reclamo; que mientras las familias la están pasando mal en esta crisis, parece no haber sensibilidad para priorizar soluciones que les puedan servir en su vida diaria. Es importante impulsar más ideas que vayan encaminadas a ayudar a los mexicanos”, dijo.

Igual denunció que debido a la falta de hacer equipo no se están resolviendo de fondo los verdaderos problemas del país, e hizo un llamado a dejar de lado las diferencias para enfocarse en resolver unidos los principales problemas de México.

En la Comisión, el bloque oficialista habló del PACIC y dijeron que ese paquete está controlando los precios, pero la diputada respondió convocándolos a que salgan a las calles y se den cuenta que los precios están más altos que nunca.