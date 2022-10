Buscan “tapihéroes”: Doctores del Humor en Mérida invitan a ayudar a los niños

Doctores del Humor invita al público a convertirse en “tapihéroes”, donando tapitas de plástico que serán enviadas al Banco de Tapitas a cambio de recursos para ayudar a costear tratamientos de niños enfermos con cáncer.

La asociación civil Doctores de Humor llevará al cabo la segunda caravana de recolección de tapitas, en el Centro de Acopio Santa Rosa.

María del Carmen Espadas Can, “doctora Carmielita”, señaló que la iniciativa surgió de Rubí Cel Puerto, “doctora cachito de alegría”, quien se encarga de enviar tolo lo recaudado al Banco de Tapitas.

Doctores del Humor es una asociación que busca, por medio de la risoterapia o geloterapia, llevar alegría a pacientes ingresados en hospitales y a abuelitos en los asilos.

“La doctora Camielita”, señaló que debido a la pandemia de Covid-19, los voluntarios no han podido visitar los hospitales y asilos, por ello decidieron sumarse a otras causas, entre ellas apoyar a su compañera Rubí Cel, reuniendo tapitas para apoyar al Banco de Tapitas.

La de mañana es la segunda caravana que realizan, siendo la primera la del 30 de abril pasado.

“Invitamos a la gente a que acuda a donar sus tapitas y agradecemos a todas las personas que nos han apoyado donando tapitas y tapitas. No hay como agradecer ese apoyo que nos están dando”, señaló “Carmielita”, que lleva más de 13 años como voluntaria en Doctores del Humor.

“Se requiere todo tipo de tapita de plástico, pueden ser tapitas de plumas, de cloro, de refrescos, de pintura. De todo tipo; chiquitas, grandotas, de tinacos, todo, pura tapita de plástico”, señaló la voluntaria.

Manuel González Huerta, que lleva 10 años dando vida a “doctor Melito”, señaló que el voluntariado es una labor muy bonita.

“En estos 10 años como ‘doctor Melito’, he tenido un crecimiento emocional. También he visto muchas carencias y necesidades de nuestra sociedad, y en muchas ocasiones podemos pensar que nos perjudicará esta labor, pero no es cierto, todo lo contrario, te hace crecer como ser humano”, señaló el voluntario.