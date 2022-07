Encuentro del secretario Adán Augusto López con empresarios en Yucatán: “De utilidad política”

Para el analista político y académico Luis Ramírez Carrillo queda claro que las reuniones del secretario federal de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con dos grupos empresariales locales son un primer acercamiento político con la clase empresarial de Yucatán en busca de apoyo para su posible candidatura a la presidencia de la república por el partido Morena.

El doctor Ramírez Carrillo, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, les llamó “de utilidad política” a esas reuniones porque tanto el titular de la Segob como los empresarios pretenden beneficios comunes.

“Yo creo que por el momento Adán Augusto no pedirá apoyo para la campaña. Digamos que si lo comparamos con un enamorado, a la primera no llevaría a su pretendida a un motel, más bien la llevaría tomar un helado de crema morisca, maracuyá o coco. Quizá le ponga la mano en la rodilla, pero nada más, no se atrevería a más porque lo cortarían”, señaló.

“El licenciado Adán Augusto vino a demostrar que es buena gente, vino a darle por su lado a los empresarios”, acotó el investigador universitario

Reunión empresarial en Yucatán, una oportunidad política

El secretario Adán Augusto López se reunió el jueves por la tarde con empresarios del Grupo Yucatán en la hacienda Xcanatún. Horas más tarde hizo lo mismo con líderes y socios de cámaras y agrupaciones empresariales en un salón del Centro de Convenciones Siglo XXI.

La primera reunión fue privada con unos 20 empresarios grandes y la segunda fue abierta con la asistencia de más de 200 empresarios, que escucharon los avances de los proyectos que tiene el gobierno federal para Yucatán, como informó el Diario.

Entrevistado sobre la presencia del titular de la Segob en Mérida y sus reuniones con los empresarios, el doctor Ramírez Carrillo consideró que esta utilidad política de las reuniones tiene que ver, primero, con el propósito de Adán Augusto de tantear, ofrecer y buscar la disponibilidad del sector empresarial. Está en búsqueda de mayor simpatía y apoyo hacia Morena y de él como posible candidato. Es decir, su visita es un acto velado de campaña.

Lo segundo es que, según cree, la lectura general de sus visitas es que el titular de la Segob se placea por la República Mexicana buscando el apoyo empresarial, tal como lo haría un precandidato a la Presidencia que tiene aspiraciones. Y en ese placeo general por toda la nación es sin duda proselitismo disfrazado en la figura del secretario de Gobernación.

“La primera lectura política que le doy a la reunión del secretario con los empresarios para escuchar sus puntos de vista es que resulta un poco fuera de agenda y sin mucho sentido práctico en decisiones económicas. Por principio, los grandes lineamientos y montos de inversión del gobierno federal ya están marcados de antemano”, señaló el analista político.

“La segunda lectura es que no son competencia de la Segob los temas relacionados con el sector empresarial, en todo caso, sería de la Secretaría de Economía”.

“Sin duda estas reuniones se tratan de un primer acercamiento político de él con la clase empresarial. No es competencia de la Segob atender al sector económico y de todas maneras, las decisiones prácticas que se tomen son inútiles porque el presupuesto federal está amarrado y decidido. Las decisiones de carácter económico que necesitan los empresarios no le competen a la Segob”.

No duda que desde el gobierno del estado le hayan recomendado y contactado la reunión con los empresarios, de acuerdo con los intereses que tengan sobre los proyectos de inversión en la península de Yucatán.

Tren Maya en Yucatán, un vínculo entre Morena y el sector empresarial

O bien, por decisiones de carácter económico que compete al gobierno federal, como el Tren Maya, que sin duda genera acaparamiento de tierra porque detrás hay un gran proyecto inmobiliario por la generosa infraestructura de desarrollo y la construcción de estaciones para el ferrocarril turístico.

“Le veo esta connotación por los proyectos que están sobre la Península. Se relaciona con el acaparamiento de tierras, donde participan empresarios y políticos de Morena como ya vimos”, indicó. “Los une un interés común como es el acaparamiento de tierras, establecer contactos con el poder político y económico, es uno de los puntos que está en torno a la visita del titular de la Segob”.

Otra connotación política puede ser el acomodo de fuerzas y políticos que pueden ser ubicados en candidaturas que beneficien al sector empresarial.

Hay empresarios que ideológicamente compaginan con Morena, saben que pueden hacer negocios y enriquecerse con las inversiones del gobierno federal, sea del color que sea.

La reunión sirvió para que los empresarios valoren si les conviene apoyar a Adán Augusto, si puede mostrar una cara negociadora y despojar ante el sector empresarial la fama de gobierno radical de la 4T. Es un poco la intención de suavizar la imagen del gobierno federal ante la clase empresarial.

Fue una reunión para pensar en futuras inversiones políticas que pueda traer ventajas de poder y más dinero para los empresarios.

Te puede interesar: Despojo de terrenos en la costa de Yucatán: lotes sin sustento legal