Frena realiza manifestación en Mérida: “Fuera López” (VÍDEOS)

MÉRIDA.- Con los gritos de “Fuera López”, “No al tren maya” y la exigencia del cese a la estrategia de “abrazos no balazos”, se manifestaron integrantes del Frente Nacional Ciudadano, Frena, en un acto en el Monumento a la Patria, con el fin de hacer un llamado al gobierno federal a cambiar su política de seguridad, que consideran no está dando resultados y, por el contrario, está generando más violencia.

Unas 70 personas, la mayoría adultos, se dieron cita a las 11 de la mañana en el Monumento a la Patria portando banderas de México, banderines de Frena con la leyenda “López se va” y el hashtag #PorAmorAMéxico.

Piden cambiar la estrategia

Rossana Villares Moreno, rectora nacional de Frena en Yucatán encabezó la protesta junto a Addiel Herrera Osorio, también rector estatal de la agrupación.

La primera hizo uso de la palabra y enfatizó que la manifestación fue para protestar por la política de abrazos, no balazos, “que no ha dado ningún resultado, y que aún más, se puede advertir, que no sólo ha disminuido la violencia , sino que la ha incrementado considerablemente”.

#DYinforma Con los gritos de “Fuera López” y “No al tren maya”, integrantes del Frente Nacional Ciudadano #FRENA se manifestaron en el Monumento a la Patria, con el fin de hacer un llamado al gobierno federal a cambiar su política de seguridad. uD83DuDC47uD83CuDFFB #Mérida pic.twitter.com/L2mGx8jMzQ — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) July 23, 2022

“Ya hemos acumulado todos los muertos del sexenio de Calderón en la mitad de éste, y en lo que estoy hablando quizá ya hemos llegado al millón de muertos que causó la Revolución, y si nos horroriza la guerra en Ucrania, la hemos rebasado ya en muertes”, sentenció la oradora.

Resaltó que por ello la protesta, porque quieren un cambio de estrategia, “se necesita la vigencia de la ley y el orden para aspirar a un México en paz”.

Se unieron más simpatizantes

Mientras hablaba, los manifestantes agitaban las banderas y banderines, y varios gritaban consignas contra el gobierno.

Durante la protesta algunos de los vehículos que circulaban por la glorieta del Monumento a la Patria sonaban el claxon a su paso, en señal de apoyo a los manifestantes.

En 70 ciudades del país Frena estará realizando hoy y mañana manifestaciones similares, bajo la misma exigencia de un cambio a la estrategia de seguridad en el país.