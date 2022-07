Diputados defienden el voto por la nueva ley para el Isstey

Al aprobar la nueva ley del Isstey, nosotros como diputados cumplimos con nuestra responsabilidad de buscar la manera de garantizar el pago de las jubilaciones a los trabajadores del Estado”, declaró Esteban Abraham Macari, legislador del PAN.

Nosotros —agregó— no pateamos la lata, como lo hicieron las autoridades anteriores. A la que le toca castigar a los responsables de poner en riesgo de quebranto al Isstey es a la Fiscalía General del Estado, y pido a esa autoridad que haga su trabajo.

Ante los comentarios en las redes contra los diputados del PAN y el gobernador, calificándolos incluso de traidores por aprobar una nueva ley del Isstey, Abraham Macari insistió en que ellos solucionaron el problema, “agarramos al toro por los cuernos”.

Tras explicar que por eso decidió “subir” su postura a las redes, recalcó que en el pasado muchos “se hicieron bueyes” ante el problema.

Líder de los ganaderos del oriente del Estado, señaló que esta fue una ley en la que se trabajó mucho tiempo, “es un tema complicado que viene desde administraciones estatales anteriores”.

“Seré directo, claro y conciso, como me conocen, esto nace desde que era gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, ahí empiezan los problemas del Isstey, los quebrantos, los malos manejos de los dineros, eso llevó a esta institución a estar en una situación crítica”, afirmó.

El diputado recordó que luego de Ivonne Ortega llegó el gobernador Rolando Zapata Bello, “y pateó la lata, dijo no me voy a meter en esto, es un problema complicado, hay que atacarlo de raíz y no me conviene políticamente, no lo voy a hacer, esa es la realidad, y hay que castigar a los responsables”.

“Por eso hemos pedido desde el Congreso del Estado, que se ataque, que se busque y que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo, para quien fuera responsable, nosotros como diputados no podemos hacer justicia, la justicia la hace la Fiscalía, las denuncias ya se metieron.

Ahí están denunciando el quebranto del Isstey, remarcó.

Abraham Macari insistió en que “a nosotros como diputados qué nos tocó hacer, solucionar el problema, hubiera estado muy fácil, muy bonito, hasta cómodo para mí como diputado, seguir pateando la lata, seguir diciendo que no pasa nada y que el que venga después que lo arregle, cuando el problema iba a ser para los trabajadores del Estado”.

El legislador comentó que, si no hacían la reforma, el problema era para los que se van a jubilar, “lo que hicimos es defender a los futuros jubilados, pero hay otros partidos que quieren sacar raja política del problema, pararse el cuello y decir que nosotros estamos atacando al personal del Isstey, cuando los estamos defendiendo con reformas a la ley”.

“Lo más fácil era hacernos pende…, que lo cheque otro gobernador, el que sigue, hacernos guajes y no se vale sacar raja política, querer pararse el cuello”, “nos fuimos con una solución viable, lógica, factible, pensando en lo mejor para Yucatán, lo menos perjudicial posible para el trabajador, había otras que les pegaban más, y no las aceptamos”, remarcó.

“Pero además para evitar que esto se repita, ya pusimos los candados para que ninguna otra administración pueda volver a desfalcar al Isstey, tiene candados puestos, porque se debe aprender de los errores del pasado, de las bandideses del pasado para que no se repitan en el presente”, expresó.— DAVID DOMÍNGUEZ M.