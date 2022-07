Mérida. Decenas de niños se divierten en los parques acuáticos

Decenas de niños y niñas disfrutaron durante la mañana ayer de un delicioso baño de agua fresca que emanó de las figuras fantásticas de los parques acuáticos del Paseo Verde, sección Juan Pablo II, y el zoológico Animaya, pero una intensa lluvia vespertina cortó de tajo con la diversión dominical familiar.

Las familias que conocen estos parques de diversión gratuita que ofrece el Ayuntamiento de Mérida no dudaron en llevar a sus pequeños hijos para que gocen de un paseo familiar sin salir de la ciudad ni tener gastos extras adicionales en viaje y alimentos ni exponerse al contagio del Covid-19 por la aglomeración humana.

El parque acuático de Animaya recibió a decenas de niñas y niños con sus padres desde su apertura a las 9 de la mañana, hora en que la temperatura cálida y el bochorno ya se sentía en la ciudad y el gozo fue hasta las 2 de la tarde cuando el cielo gris anunció la llegada de una fuerte lluvia. Sin embargo, durante el fuerte calor del día los niños disfrutaron de los chorros de agua fresca que dispararon el dragón, el cántaro, el barril, las palmeras y los túneles de aros, pero más disfrutaron de la pequeña alberca que complementa el parque acuático del zoológico bicentenario Animaya, que registró una buena asistencia en este día vacacional.

Solo mirando...

Muchos niños no fueron preparados para el baño en este parque, por lo que se conformaron con mirar o tocar el agua del piso o los chorritos de los tubos. Sin embargo, no pudieron disfrutar la emoción de recibir un baño de chorro fuerte de agua del cántaro que cae desde arriba ni el chorro que lanza el dragón ni el fuerte rocío de los aros tubulares.

“No sabía que había esto juegos”, señaló Aurora Tinal, quien hizo esfuerzos para contener la curiosidad de su pequeña hija que quería vivir la experiencia.

“El próximo domingo venimos preparadas”, la consoló, mientras la niña intentaba tocar el agua.

Sin duda se vio mayor número de pequeños en el parque acuático de Animaya que en el de parque “Splash Pad” del fraccionamiento Juan Pablo II, pero pudo ser mayor la asistencia a los juegos del zoológico si la familia estuviera enterada que este parque está abierto al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

En el parque “Splash Pad” del parque lineal Paseo Verde, ubicado en la calle 26 entre 55 y 57-A del fraccionamiento Juan Pablo II, llegaron poco más de 20 familias con dos o tres hijos cada uno que decidieron llevar a sus pequeños para que mitiguen el fuerte calor que sienten en sus casas.

Apenas el sábado 23 pasado abrió de nuevo este parque acuático porque fue sometido a mantenimiento para el correcto funcionamiento de las fuentes de agua y su debido tratamiento para que no cauce enfermedades de la piel en los niños. Sin embargo, en este parque a cielo abierto los papás y mamás no aguantaron las ganas de tomar un baño y se mojaron junto con sus hijos mientras los cuidaron para que no resbalen o sufran alguna caída.

El “Splash Pad”, una opción para muchas familias

Desde el principio, la advertencia de la administradora del parque “Splash Pad” informa a los papás que cuiden muy bien a sus hijos, que no corran por el piso mojado ni se suban a las figuras decorativas porque podrían caer. Además, no se permite comer ni beber dentro del área de juegos.

Si llevan “lunch” deben de salir del área de juegos, comer debajo de los árboles o donde quieran y luego podrán regresar al área de las fuentes de agua.

La amplitud del parque acuático “Splash Pad” permite que las familias mantengan una sana distancia mayor de la recomendada y que haya suficiente espacio para que todos se diviertan.

Eitel Torres Cabrilla llegó al mediodía con su esposa Karina y sus hijos Kael, de dos años de edad, y Jimena, de siete, porque los niños tenían muchas ganas de jugar con las figuras de los personajes de cuentos que tiene el lugar y de disfrutar del agua fresca que emana de pequeños chorros.

“Está fuerte el calor, no se soporta en la casa”, señaló Eitel. “Los traje un rato para que se refresquen y diviertan”.

Además dijo que vive por el rumbo de Juan Pablo II, conocía el parque porque es su paso, pero no había podido llevar a sus hijos por la pandemia. Sin embargo, como es domingo de paseo sus hijos pidieron que los llevaran a este parque acuático.

“Están emocionados, más por jugar con el agua, les servirá para que se desestresen un rato”, comentó. “Yo me voy a meter con ellos para aprovechar el agua. Está muy fuerte el calor, hay que refrescarnos y divertirnos un poco”.

También informó que por la pandemia del Covid-19 casi no salen a pasear fuera de Mérida, no van al puerto porque sale muy caro el viaje, pero sobre todo no salen mucho de su casa para evitar el contagio del coronavirus.

“Tenemos que cuidarnos para no afectar el trabajo. Hoy es domingo familiar y para que los niños no se aburran, los trajimos una o dos horas”, dijo.

La familia consideró que el parque es muy bonito, es amplio, las fuentes de agua con los personajes es atractivo y solo faltaría que la autoridad municipal coloque algunas mesas con sombrillas y silla móvil para el picnic familiar.— Joaquín Chan C.

“Hay algunos arbolitos y arriate para resguardarse del sol, pero no da para todos”, señaló.