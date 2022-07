Esfuerzo por el ambiente; finaliza Cruzada Forestal

Decenas de voluntarios y vecinos del fraccionamiento Las Américas se sumaron a la penúltima jornada de la Cruzada Forestal 2022 que el Ayuntamiento de Mérida lleva al cabo con el apoyo de varias empresas, entre ellas Grupo Sadasi.

La Cruzada Forestal concluye hoy con la siembra a cargo del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y el gobernador Mauricio Vila Dosal del árbol número 15 mil, en el Fraccionamiento del Parque.

“Estamos por alcanzar la meta de 15 mil árboles”, expresó Alejandra Bolio Rojas, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento, durante la plantación que se llevó al cabo ayer en la sexta etapa de Las Américas.

En su turno, el regidor Rafael Rodríguez destacó que la actividad servirá de inspiración para las nuevas generaciones.

Por su parte, Gerardo Lozano Villarreal, director de planeación de Sadasi, destacó que la Cruzada Forestal es un ejemplo de que las cosas se pueden lograr cuando la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil trabajan en conjunto.

Al evento asistió el arquitecto Juan Enrique Pérez López, gerente comercial del fraccionamiento Las Américas, quien resaltó que desde Sadasi siempre ha estado comprometido con el ambiente y la sustentabilidad.

“Nos sumamos porque siempre buscamos preservar las áreas verdes que se tienen y procuramos que se generen nuevas. Y aquí tenemos una comunidad muy proactiva, que está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente”, señaló, para luego agregar que en la campaña Sadasi también contribuyó con la excavación de pocetas y el suministro de pipas para el riego.

Pérez López recordó que es la segunda vez en esta campaña que se realiza una plantación en el fraccionamiento Las Américas, donde desde 2005 ya viven muchas familias.

Actualmente hay alrededor de 15 mil viviendas en el fraccionamiento. “Es un desarrollo muy grande que ha ido creciendo en sus diferentes fases (…) Ahorita estamos en la etapa 6 que es la más nueva y donde tenemos calles amplias al igual que las intermedias y con espacios para que la gente pueda sembrar su arbolito en la puerta de su casa”.

El directivo invitó a las personas que quieran conocer o adquirir una vivienda acudan a las oficinas de Sadasi en la entrada del fraccionamiento.

“Tenemos nuevos modelos, modelo Medellín, modelo Miami que están respondiendo a las necesidades de la gente”, apuntó.

En la jornada de ayer se plantaron 550 árboles de 16 especies, incluyendo ejemplares de sombra y frutales como árbol de pan, balché, campanita, caoba, ciricote, chacté, huaya, jabín, roble, ramón, caimito, guanábana, limón dulce y chinalima.

En total, durante la Cruzada Forestal 2022 se realizaron 30 plantaciones con la participación de más de 4 mil voluntarios.

Igualmente estuvo el director de Fundación Bepensa, Carlos Martín Briceño, quien destacó que siempre han colaborado con la Cruzada Forestal del Ayuntamiento.

“Nos parece encomiable que no solo se sumen empresas sino también vecinos y que, en general, la gente se preocupe por sembrar árboles. La verdad es que el cambio climático ya llegó, estamos en medio, tenemos una Europa con temperaturas de 40 grados, y si no creemos que está sucediendo no vamos a cambiar el mundo. Fuera de retóricas, necesitamos cada vez más árboles”, resaltó Martín Briceño.

Ayer también participaron voluntarios de la Canaco Mérida y otras empresas.— IVÁN CANUL EK