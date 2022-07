Por concluir el remozamiento en el Congreso de Yucatán

Prácticamente las reparaciones a edificio del Poder Legislativo está por concluir, informó Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo.

A su decir, está atrasada la entrega-recepción de los trabajos, pero no por culpa de la empresa constructora, sino por la intensa actividad legislativa que hasta el momento lleva cinco períodos extraordinarios por lo que no dan tiempo a la empresa para que termine su trabajo.

“En cada sesión, deben retirar los andamios y otros insumos de trabajo para que no entorpezcan la labor legislativa, pero eso significa atrasos en las reparaciones”, apuntó.

El gobierno del Estado invierte casi $3 millones en las reparaciones del edificio del Congreso del Estado, principalmente para el reemplazo de plafones y tabla roca que se dañó por la filtración de agua en techos y lados del inmueble.

Sin embargo, las reparaciones tendrán su prueba de fuego en esta temporada de lluvias y de huracanes, pero parece que las reparaciones fueron correctas porque en las recientes lluvias no ha tenido filtraciones de agua.

Las áreas donde había goteras eran el salón del Pleno Constituyente y las salas de sesiones, pero se impermeabilizó todo el techo del edificio y se dio mantenimiento y se remozó el área del pleno del Congreso.

“Se quitó lo que no servía y se reemplazó por otro material nuevo. El Congreso es un edificio prefabricado, que en su interior tiene una gran cantidad de plafones y tabla-roca, con las filtraciones de agua se había deteriorado el material y ya fueron sustituidos”, indicó.

Lozano Poveda rió cuando uno de los reporteros le preguntó si durante estos trabajos hallaron micrófonos ocultos de espionaje político. “No, nada, eso es para las películas de ciencia ficción”, dijo. “A lo mejor porque esta Legislatura trabaja con mucha transparencia, no ha habido micrófonos ocultos, al menos no me lo han informado. No se han detectado micrófonos que no tengan explicación del por qué están colocados”.

También habló del combate a la pesca furtiva en el litoral yucateco, donde los pescadores del oriente se organizan para defender el recurso marino de los depredadores.—Joaquín Orlando Chan Caamal

“Corresponde al gobierno federal a través de Conapesca y Semarnat la vigilancia, es importante que le den sustentabilidad al litoral yucateco. Hemos visto ejemplos muy lamentables a nivel mundial de prácticas de pesca furtiva y consumo que condena a la extinción a las especies”, manifestó.