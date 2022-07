Senador Ramírez Marín se reúne con José Mujica en el Seminario Regional sobre Cambio Climático

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín y las diputadas Sofía Carvajal y Marcela Guerra, representaron a México en el Seminario Regional sobre Cambio Climático para los parlamentarios de América Latina y el Caribe que se celebró en Uruguay, se informó en un comunicado.

“Desde los parlamentos podremos lograr grandes cambios que aseguren el cuidado del medio ambiente, con legislaciones robustas; también tenemos que asegurarnos y que sea una determinación de todos los Congresos de Latinoamérica asegurarnos que no solo no se reduzca el presupuesto, sino aumentarlo en la medida de lo posible el gasto en temas del medio ambiente”, dijo Ramírez Marín en su intervención en el encuentro internacional.

Luego de varios días de trabajos, la delegación mexicana, encabezada por el Embajador de México en Uruguay, Víctor Barceló, tuvo una reunión privada con el expresidente de Uruguay José Mujica.

Al encuentro realizado en la sede del partido Frente Amplio, el expresidente llegó al encuentro con unos pantalones de mezclilla, zapatos de muchos años y sin mucho cuidado en su cabello como ya es costumbre, como si supiera que un hombre usa lo de adentro y no lo de afuera de la cabeza.

“Las democracias hay que trabajarlas, no sobrevivirán por inercia, la democracia tiene que defenderse, hasta hoy es el mejor sistema que tenemos; esta sociedad de hoy debe pensar más en el ser y no en el tener, pensar que sin emociones este mundo no sobrevivirá”, dijo Mujica.