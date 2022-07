Diputada impulsa actividades sobre saber medicinal

Ante la falta de medicamentos en el sector salud para atender enfermedades crónico-degenerativas, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada promueve el cultivo de plantas medicinales en patios, maceteros y jardines de las casas, informa un comunicado.

Con el Taller de Plantas que organiza la casa de enlace de la legisladora meridana y que está a cargo del especialista David Tun, cientos de amas de casa de diferentes rumbos de la ciudad han recibido muchos de los conocimientos de la medicina herbolaria disponible y de fácil adaptación en Mérida.

Hace unos días el taller se llevó al cabo en el fraccionamiento Polígono 108 con la participación de vecinos de este rumbo, con la presencia y atención de Cecilia Patrón.

El maestro Tun dio a conocer y explicó cuatro recetas para atender diferentes padecimientos de índole respiratorio y estomacal.

La diputada comentó que estos talleres siempre serán interesantes. “Me ha resultado la medicina herbolaria y los remedios de mi chichí con la ruda, con perejil, albahaca, así como frutos, para aliviar cualquier enfermedad o dolor”.

“Por eso cuando vengo a estos talleres me quedo a escucharlos, porque me gusta estar enterada que algunas plantas que tenemos en la casa tienen un valor muy importante para la salud. Sé de varios amigos que atienden su diabetes con neem o con orégano, canela, guarumbo, etcétera, que ayudan mucho más que los medicamentos que luego no surten en el Seguro Social o el Issste”.

El experto explicó que los problemas respiratorios, incluidos los síntomas del Covid-19, se superan mucho usando cebollas, miel y guayaba, tanto la fruta como las hojas.