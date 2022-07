Invita la Modelo a próximo evento de tipo académico

La educación para la construcción de culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos es especialmente importante en el contexto del mundo actual y de la realidad de América Latina, donde las particularidades de los distintos tipos de violencias imperantes, la violencia estructural, la violencia armada, los crecientes conflictos interpersonales, las profundas diferencias socio-económicas y la indiferencia de las instituciones hacia las necesidades vitales y derechos fundamentales de la población hacen difícil vislumbrar el futuro con esperanza.

Por ello la Universidad Modelo, en conjunto con Global Alliance for Ministries and Infrastructures of Peace en su capítulo de América Latina y el Caribe, Académicos de la Universidad de La Serena, Chile, invitan a la reapertura de este programa de educación continua.

El fin es construir en forma colectiva espacios de aprendizaje mediante herramientas teórico-prácticas que conduzcan al análisis, reflexión y estrategias de incidencia en el contexto latinoamericano.

Este programa está dirigido a personas de América Latina, provenientes de diversas disciplinas y que demuestren interés en formarse como agentes sociales de cambio, desde sus espacios y roles laborales o profesionales en la sociedad.

Se espera atender la demanda creciente en saberes y prácticas para la construcción, fortalecimiento y promoción de Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos, esperando promover sociedades más justas, acogedoras y humanas.

El diplomado ofrece compartir saberes y experiencias con profesores de América Latina. Dos seminarios de experiencias educativas y en proyectos relacionados con las culturas de paz y los derechos humanos con organizaciones de diversas partes de América Latina, un congreso internacional de GAMIP Alc que se llevará a cabo en Bogotá y Tunja Colombia (3 al 7 de octubre de 2022) y Doble Certificación por parte de las organizaciones participantes.

La apertura será el 6 de agosto próximo y las sesiones serán los martes, viernes y sábado. Este programa concluirá el 10 de diciembre.

El anterior diplomado contó con la participación de 17 personas, en esta ocasión se espera una mayor participación, de hecho la Universidad Modelo ofrece descuentos, becas y facilidades financieras para los participantes interesados.— Emanuel Rincón Becerra

Estos son los módulos:

I: Contextos y Desafíos en la construcción de Culturas de Paz, Ciudadanías y DDHH en América Latina.

II: Planteamientos teórico-metodológicos de la Educación para los Derechos Humanos y las Paces.

III: Estado, Poder, Justicia y Democracias en la realidad latinoamericana.

IV: Políticas Públicas vinculadas a la gestión y administración de temas relacionados con: Culturas de Paz, Ciudadanías y DDHH ?Congreso GAMIP Alc en la UPTC de Colombia (presencial y virtual).

V: Desarrollo de Proyectos. Elementos conceptuales, análisis metodológico y experiencias en la región latinoamericana.

Este programa está siendo coordinado por:

Alicia Cabezudo – GAMIP ALC y Universidad Nacional de Rosario - UNR - Rosario, Argentina.

Edgardo Carabantes Olivares - Universidad de la Serena, La Serena, Chile.

Marcela Montero Mendoza- Universidad Modelo, Mérida.

En el claustro docente participan, por parte de México y de la Universidad Modelo los Profesores: Jorge Tuffic Villalobos Esma, Hugo A. Pérez Polanco y la Profesora Marcela Montero. También participa el Profesor Roberto Mercadillo, investigador de Conacyt México.

Desde Chile, La Universidad de la Serena y la Universidad Austral, y los profesores Edgardo Carabantes, José Antonio Olivares Mena, Ma. Angélica Illanes, Lucía Picarella y Adriana Rojas.

Desde Argentina de la Universidad Nacional de Quilmes, el profesor Matías Penhos y de la Universidad Nacional de Rosario, los profesores Guillermo Ríos y Alicia Cabezudo.

De Colombia el profesor César Torres- Corporación Creer en la Paz - CENPAZ.

De Puerto Rico, la Profesora Anita Yudkin, directora de la Cátedra Unesco de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico.