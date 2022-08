En Congreso de Yucatán piden inclusión de las juventudes en la política

Durante el foro “La inclusión de las juventudes en la toma de decisiones”, que ayer llevó en el Congreso, Vida Gómez Herrera, diputada de Movimiento Ciudadano, señaló que incluir a los jóvenes en la toma de decisiones no puede ser discursivo.

“De nada sirve que tengamos una Ley de Juventud si la ley de juventud no se construye con ustedes; de nada sirve, si son líneas perfectamente redactadas y jurídicamente bien hechas, pero que no llevan a la solución de las problemáticas que enfrentan día con día”.

Vida Gómez añadió que en el tema de juventud la transversalidad es indispensable. “Una persona joven puede estar viviendo una cantidad de aristas que pueden tener que ver con salud, medio ambiente, educación, movilidad… Todas esas aristas hay que atenderlas con política pública, pero para hacer política pública no lo podemos hacer desde lo que imaginamos, tenemos que hacerla desde lo que hay”.

En otra parte de su intervención, señaló que hay que buscar que la política pública cuente con la participación de los jóvenes. “La política pública no es regalarles un balón de fútbol, no es abrir un foro para que vayan y escuchen música un día… Eso no es hacer política de juventudes ¿qué es hacer política de juventudes? Es que su inclusión sea sin miedo, el poder no se puede dar a medias, el poder se tiene que dar por completo”.

Por su parte, Pilar Santos Díaz, del PAN, señaló que hablar de cómo incluir a los jóvenes en la toma de decisiones, es hablar que a los 18 años ya pueden decidir por quién votar.

Al respecto, lamentó la poca participación de la juventud en los procesos electorales, pues tan solo en Yucatán, donde el 30% de la población es joven (de 18 a 29 años), la votación en lugar de crecer ha disminuido.

“Un joven de 18 años sale a votar para estrenar la credencial, pero de 20 a 29, y específicamente de 25 a 29 años, la participación es muy baja. Entonces, primero tenemos que pensar cuál es la causa por la cual los jóvenes no salen a votar”, remarcó la diputada, para luego señalar que hay que hacer ver a los jóvenes la importancia de tomar la decisión de quién lo va a representar.— IVÁN CANUL EK

DiariodeYucatan