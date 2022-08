Foro en Congreso de Yucatán: aseguran que los jóvenes han sido mal representados

“Los jóvenes históricamente han sido mal representados”, expresó Gerardo Ocampo Castro, director de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Yucatán, organizador del foro “La inclusión de las juventudes en la toma de decisiones”, que ayer se efectuó en el Congreso del Estado.

En el foro participaron las diputadas Pilar Santos Díaz, Vida Gómez Herrera y Rafael Echazarreta Torres, quienes además de opinar sobre el papel de la juventud, escucharon las inquietudes de los asistentes en temas de inclusión, salud mental y grupos vulnerables.

Abordado al inicio, Gerardo Ocampo señaló que uno de los propósitos del foro es que los diputados tomen en cuenta lo que se comparta para legislar en favor de la juventud.

“Nosotros creemos que los jóvenes históricamente han sido mal representados. Actualmente, en esta legislatura, solo existe un joven, la diputada Pili (Pilar Santos). Creemos que los jóvenes pueden estar mejor representados para que ellos sean los que aboguen y luchen por nuestras causas, necesidades y lo que conlleva ser joven”, indicó.

Ocampo agregó que esperan que los diputados tomen en cuenta lo que se diga para una futura Ley de Juventudes que aún no existe en Yucatán.

La actividad arrancó con la pregunta ¿Cómo incluir a las juventudes en la toma de decisiones?, a lo cual Rafael Echazarreta, diputado de Morena, compartió que los jóvenes son el gran futuro para un gran país que se está construyendo.

“En la medida que nosotros como funcionarios podamos incluir mejor a los jóvenes, estamos pavimentando las bases que les va a permitir interactuar no en un futuro lejano, sino en un futuro próximo. No hay tiempo que perder, no hay demora en lo que ustedes deben, tienen y están aportando al futuro político de nuestro estado y nuestro país”.

La juventud, agregó Echazarreta, tiene mucho que decir y aportar. “El gran reto es que nosotros les abramos esos espacios (…) Los jóvenes no tienen que estar a la altura de la política, la política tiene que estar a la altura de los jóvenes”, señaló el diputado.— IVÁN CANUL EK

