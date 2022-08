Ley del Isstey. Diputado ve "a un partido" detrás del lío por la reforma

“Voy a ser muy honesto, el caso de la ley del Isstey, desde mi punto de vista de la partidización, es un juego político de un partido”, señaló el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, quien aunque no lo mencionó por su nombre se refirió a Morena.

Según afirmó, la realidad de la aprobación de la nueva ley del Isstey es que hoy las familias que tenían el patrimonio en incertidumbre con la ley anterior, pueden dormir tranquilas porque el Isstey tendrá viabilidad financiera.

Lozano Poveda dijo que los grandes sindicatos que tienen al mayor número de trabajadores ya difunden la información sobre los beneficios de esta ley y la viabilidad financiera, y evitará situaciones como en Baja California o Zacatecas donde los jubilados esperan que un trabajador fallezca para el que le sigue en la fila pueda cobrar su pensión.

“Aquí tomamos decisiones, que ciertamente pueden ser en algún caso complejas, dolorosas para alguien, pero que le dan viabilidad y dan tranquilidad a las familias”, reiteró el líder de la bancada del PAN.

Luego reprochó que un partido, en referencia a Morena, aunque no lo mencionó, se ha colgado de las reformas al Poder Judicial, a la Ley del Notariado y ahora del Isstey para su juego político partidista.

¿La reforma del Isstey no afectará políticamente al PAN?, se le preguntó.

“Creo que cada quien hará uso del derecho que le corresponda. Lo hemos dicho siempre que anuncian que se van a ir amparos: el que te vayas o no a un amparo obedece a un asunto muy personal. Si consideras que se violaron tus derechos y acudes a la autoridad jurisdiccional. Está bien adelante, para eso es el ejercicio del derecho. Ni molestarse, ni celebrar; de ahí a que logres el objetivo es complicado, pero aun así, si alguien le llegara al punto final en el cuál pudieran obtener un resultado positivo a sus intereses nosotros seremos respetuosos de la ley”, respondió.

Lozano Poveda recalcó que es la marca de ese partido (Morena) al bloquear avenidas, afectar a terceros, no tener consideraciones… es la marca de la casa. Yucatán está acostumbrado a otro tipo de acciones y de trabajar en equipo y en conjunto, y el ser solidario, es lo que caracteriza a los ciudadanos.

Morena está impulsando amparos contra la ley del Isstey, ¿cuál es su opinión?

“Nosotros seguimos viendo que Morena, lejos de ayudar a su presidente, lo está perjudicando”, dijo. “Morena en Yucatán no apoya al presidente de la república porque simple y sencillamente no quiere trabajar en equipo como el propio presidente lo ha hecho con el Poder Ejecutivo del Estado y con el gobernador. Nosotros lo hemos reiterado en tribuna y en varias declaraciones, queremos que le vaya bien al presidente Andrés Manuel porque le va bien a México, así como ellos deberían de querer que le vaya bien al gobernador Mauricio Vila, pero encontramos una cerrazón espantosa y bueno en ese sentido ya al final del camino, pues cada quien tendrá las consecuencias de sus actos. Nosotros no somos asesores políticos de nadie ni partidistas, pero creo que los actos no son los adecuados, insisto, cuando afectas a terceros, cuando no te importa el perjudicar la vida y la cotidianeidad de la sociedad es complicado y son acciones y actitudes que no son de Yucatán. Son acciones que se importan, vienen de otros lados y aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de acciones y la gente se va a dar cuenta cada vez más”.

¿Es la estrategia para tratar de ganar la gubernatura de Yucatán en el 2024?, se le cuestionó.

“Yo no sé si es una estrategia o son acciones impulsivas, pero creo que el afectar la vida y a la sociedad, de quienes sí estamos acostumbrados a vivir en paz, a tener respeto y sobre todo tolerancia, creo que no le deja buenos dividendos”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

También se le preguntó sobre el posible cambio de lugar del Estadio Sostenible de Yucatán que, según el alcalde Renán Barrera Concha, los inversionistas piensan en otras opciones distintas al terreno de Cordemex para su proyecto, dijo que no tiene mayor información más lo que leyó en el Diario de que la empresa no tiene permisos para construir en ese terreno del norte; sin embargo, toda inversión que venga a Yucatán si tiene los permisos, si tiene la reglamentación cumplida, debe de ser bienvenida porque es generadora de empleo.