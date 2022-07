Fernández Noroña insiste en que se le tome en cuenta como presidenciable

“Ni metiendo a Mauricio Vila y todos los presidenciables de la oposición en una licuadora sale un candidato fuerte para amenazar el inminente triunfo de Morena y sus aliados en las elecciones presidenciales del 2024”, señaló el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien no se descarta para contender por la Presidencia de la República.

Fernández Noroña estuvo en Yucatán este fin de semana para sostener una serie de reuniones con la militancia del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena y del Verde Ecologista.

El diputado por el PT reconoció un paso muy importante dentro del proceso interno para la designación del candidato de las fuerzas políticas aglutinadas en torno a Morena, haber incluido ya entre los presidenciables al senador Ricardo Monreal Ávila, quien inicialmente no fue convocado a los actos masivos que ha organizado Morena para impulsar el apoyo de su militancia.

“Me parece bien que Ricardo Monreal ya figure, por mi parte no me descarto, habrá que ver cómo se dan las cosas”, comentó.

Al referirse al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien este último en más de una ocasión ha destacado su labor en lo que se refiere a su gestión como titular del Ejecutivo estatal, Fernández Noroña señaló que el Presidente guarda una relación respetuosa, cercana y de apoyo con todos los gobernadores del país sin distingos del partido en que militen, incluso apoya a quienes no han sabido corresponder a esa confianza.

Asimismo, recordó que hoy día Morena gobierna en 22 estados de la República “y pronto serán 24”.

“Cuando el PAN gobernó el país llegó a hacerlo en 16 estados, por eso estamos confiados en que Morena y sus aliados, con el apoyo del pueblo mexicano, vamos a ganar la Presidencia en 2024”.

“No nos sucederá como cuando a la izquierda le arrebataron los triunfos en 1988, 2006 y 2012 por la vía del fraude”.

Manuel Bartlett en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas

A propósito del fraude en 1988, Manuel Bartlett, hoy director general de CFE, fue pieza medular del acto que presuntamente le quitó el triunfo al entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin embargo, Fernández Noroña consideró que su tránsito del PRI a la izquierda le ha brindado la oportunidad de ser un político que ha luchado por la transformación energética del país y eso es digno de reconocérsele.

No obstante, también el diputado federal por el PT dijo que el caso contrario es Porfirio Muñoz Ledo, político con el que guarda una entrañable amistad y respeto, pero que se ha equivocado al pasarse ahora a la derecha mexicana.

“Bartlett es un pilar de la transformación del país, estos últimos años ha sido un político que ha trabajado intensamente por la transformación de los procesos que el país requiere para un desarrollo energético que responda a sus necesidades. Aunque tengo una buena amistad con Muñoz Ledo, en verdad le respeto, pero se ha equivocado al pasarse a la derecha”, comentó.— Emanuel Rincón Becerra

Para el diputado Fernández Noroña, la izquierda mexicana es abierta y democrática para todos aquellos que se sumen a sus causas e ideales, hay una gran diversidad de ideas y de pensamientos a su interior porque lo importante no es de dónde provenga la gente, sino lo que se está haciendo por cambiar las cosas para el pueblo de México, basta con ser honesto, no robar y no mentir.