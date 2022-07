La USEM invita a un foro virtual el jueves próximo

El liderazgo trascendente es un modo definido como uno que deja huella. Uno que nos permite dejar un legado y eso es lo que estamos buscando, expresó Jorge E. Arteta Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Directivos Empresariales Católicos (Undec) Perú.

La experiencia de Perú ha llegado a México y otros países, añadió en el marco de la presentación del Foro Liderazgo Trascendente, que realizarán con la Unión Social de Empresarios de México (USEM) este jueves 7, a las 6 p.m., en formato virtual.

Undec es lo mismo que USEM en México, detalló Jorge E. Arteta.

“Somos los responsables y organizadores de este evento. La idea es hacer un evento donde se den testimonios del liderazgo trascendente”, añadió el dirigente.

El programa incluirá testimonios de Perú y México.

“Lo más importante de este evento es demostrar que se puede hacer un buen liderazgo en el mundo, es un momento que tenemos que demostrar que existen líderes que han hecho las cosas bien y eso es el testimonio de hacer un liderazgo trascendente”, apuntó.

“Es un liderazgo que buscamos que deje huella y una huella en el tiempo. Más allá de las personas debemos dejar acciones que nos permitan cambiar el mundo, crear un nuevo mundo y ese nuevo mundo tiene que venir basado en los principios y en los valores cristianos en este momento que transmitimos”, indicó.

“Creemos que el mundo de la empresa sea un mundo que transforme y esa transformación depende de sus líderes y son esos líderes los que enfocarán una acción que deje huella”.

Según comentó, el tema de este foro lo han usado en Perú hace poco y les pareció muy potente y tuvieron 1,100 personas participando en diferentes medios.

A USEM México le pareció potente este concepto y dijo “lo hacemos juntos acá”.

Luego reiteró que por eso están haciendo una actividad conjunta trayendo el concepto y tratando de difundir que sí se puede tener líderes que trasciendan, expuso.

En el caso de Perú están presentando una línea de colegios que son rentables, con un solo concepto de llevar educación bilingüe a un costo de 100 dólares por alumno, en las periferias, para levantar el nivel educativo.

“América Latina tiene una debilidad en la parte educativa, y si hay organizaciones como las que presentamos nosotros que hoy día invierten en mejorar la calidad educativa a un precio óptimo es un concepto transformador”, señaló.

—Eso es lo que nosotros queremos rescatar, gente que está aplicando su operación empresarial a favor del bien común, a favor de la historia, de cambiar el concepto social de un país y eso es lo que buscamos cuando hoy día trabajamos un concepto como Durango unido.

—Vamos a presentar lo que nos atrajo del concepto, es el hecho de que alguien se ha atrevido a pensar en el bien común.

—No hay que quedar enfrascados en la caja, hay que salir de esa caja para buscar alternativas de bien que sean sostenidas y que tengan resultados reales.

—No se trata se subvencionar nada, simplemente se trata de hacer proyectos que logren un efecto social y multiplicador.

A su vez José Ramón Sida Garay, presidente de USEM Durango, indicó que estas iniciativas son buenas, bienvenidas, porque en estos tiempos de desesperanzasen el mundo con esta pandemia que no termina necesitamos nuevos líderes que salgan a trabajar.

Comodidad

“Que salgan del confort porque realmente si las cosas han pasado es porque nada más nos preocupamos de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no le preguntamos a nuestro colaborador ‘cómo estás’, ‘cómo amaneciste’; no le preguntamos a la persona que nos recibe en la oficina ‘cómo amaneciste’, ‘cómo estás’”, recalcó.

“Entonces todo eso siento que ha hecho como una brecha entre la pobreza, la desigualdad y eso es lo que ha producido que la gente pierda la esperanza entonces si no atendemos esa situación puntualmente, en su momento y le damos por el lado de los valores, es los que nos hace fuertes”.

“Los valores para nosotros aquí en Durango los pusimos a trabajar aproximadamente hace dos meses que se iniciaron las elecciones aquí y que acaban de terminar”.

“Nos unimos un grupo de empresarios que estaban desunidos y eran diferentes entes, diferentes cámaras, como que no comulgaban, como buenos ciudadanos vimos la necesidad con los valores que nos han enseñado USEM y empezamos a trabajar para hacer un consenso y hacer un equipo de tal manera que éste pidiera al gobierno hacer las cosas diferente, esa forma de unirnos y de trabajar y de estar dándole seguimiento con los representantes de los organismos empresariales, con los colegios de profesionistas”.

“Le tuvimos que invertir como dice un conferencista famoso, David Noel, tiempo, talento y tesoro, eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer, indicó de Durango Unido.

Además, expuso que si los empresarios no sienten la necesidad de estar con el semejante hará muy complicado cada día alcanzar un buen común.

—Nosotros hemos trabajado con la subsidiaredad, la solidaridad, el bien común y la responsabilidad social.

—Hemos trabajado con esos valores y nos ha ayudado, nos han escuchado y hemos tenido éxito porque acaba de terminar unas elecciones y gracias a Dios se ganaron la gente de la parte bueno por así decir, ganamos los buenos, participamos bien.

El expositor del foro invitó a las personas para que participen en esta actividad porque darán dos testimonios de cómo es posible desarrollar una empresa rentable y al mismo tiempo pensar en el impacto que generen en el país, en la comunidad, en los colaboradores y que también es compatible con el bien común.

—Desde hace bastante tiempo el rol de la empresa ha cambiado y hoy día en estos tiempos cambia aún más. Creo que uno tiene que tener en la compañía un propósito que sea trascendente y debemos pensar en la forma en que el mundo es mejor mediante nuestras empresas.

¿Entonces qué haré en mi empresa para que el mundo mejore?, planteó. Para eso se requiere un líder que tenga esa vocación de trascender y de impactar en los demás. Y para ello hay que formarse.

Después consideró que todos los líderes que trascienden de diferentes maneras, el dominador común es que todos se forman.

—Si uno no se forma creo que es difícil, no creo que sea imposible, pero es mucho más difícil ser un líder trascendente.

Asimismo, expuso que la gran pregunta que se tienen que hacer es cómo esos bienes y servicios mejoran el mundo y si no ayudan a mejorar la comunidad en la que están actuando, la verdad que no es trascendente.

El liderazgo trascendente es algo que tiene que ir más allá que tiene que ver con valores, como el tema del bien común, el cual es un tema que muy pocos tocan y practican y creo que es responsabilidad de los líderes y empresas trabajar, con todos sus colaboradores, para que entiendan los conceptos del bien común, expuso.

—He dicho que el mayor estadio que puede tener un ser humano es cuando tú sabes que tienes que sacrificar algo que tú quieres en aras del bien común.

Esperanza

Por su parte Juan Pablo de la Guerra de Urioste, moderador del evento, dijo que es muy importante que estos testimonios se den a las personas de Latinoamérica porque “tenemos muchas veces líderes negativos que constantemente salen en las noticias, en la televisión, distintos problemas de toda índoles que encontramos y ante esto necesitamos una voz de esperanza”.

Según expuso, más que personalizarlo, en las personas que estarán en el evento y darán los testimonios es muy importante que encuentren liderazgos de personas, pero también de instituciones que van respondiendo desde el Evangelio, la Doctrina Social, desde los valores, el corazón del ser humano, a los problemas que existen en la humanidad.

Es importante que las personas conozcan este testimonio para que tengan un modelo a seguir en la vida, subrayó.

Y detalló que la idea es que las personas puedan hacer sus consultas y él como moderador recogerá las inquietudes para contestar a las personas.

A su vez Alejandra Peña Pous, directora nacional de USEM, explicó que la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Empresas (Uniapac) tiene como objetivo vivir desde los valores cristianos el mundo del trabajo y el impacto. Es una organización que está invitando a este foro.

“Somos parte, tanto Undec como USEM de esta asociación internacional”, apuntó.—CLAUDIA SIERRA MEDINA

Luego indicó que habrá un evento en Roma próximamente en donde tendrán una audiencia privada con el papa Francisco y habrá un foro internacional no solo de México y Perú, sino de todos los países de América Latina inscritos y también del mundo.

Asimismo, recordó que la USEM cumple 65 años de vida en octubre próximo y celebrarán todos los liderazgos trascendentes que han pasado por la institución, comenzando por su fundador Lorenzo Servitje que ha sido un parteaguas para ellos y que es alguien a quien admiran.

Manuel Bueno, director de USEM Durango, al hablar de Durango Unido expuso que casi siempre se está buscando echar la culpa a los demás, el cómo justificar lo que no hace y lo que está pasando.

—Caímos en conclusión en un diálogo con José Ramón Sida y su servidor de que el problema somos nosotros.

—El problema es que las personas buenas no nos estamos moviendo, los empresarios no estamos haciendo algo y los líderes empresariales no nos estamos juntando para hacer un cambio significativo y trascendente con la sociedad.

—Venimos de la pandemia donde muchas empresas cayeron en quiebra, donde muchos empresarios cayeron al declive, muchos gobernantes estaban escondidos en sus casas y vimos muchos políticos o gobernantes haciendo nada y los empresarios no fuimos para levantar la voz y decir: “queremos un incentivo fiscal o hacer algo al respecto porque nos están comiendo los impuestos, nos están comiendo las nóminas, nos están comiendo todo ese tipo de cosas”, y muchas empresas se fueron a la quiebra.

—Ahora pasaron las elecciones aquí en Durango y dijimos que tenemos que hacer algo significativo trascendente para que ya no vuelva a pasar esto, para que todas las personas que estamos tratando de aportar algo desde lo particular, desde nuestra empresa podamos cambiar significativamente lo que está pasando en la vida pública de nuestro país.

—Entonces se decidió crear Durango Unido, esta alianza de todas las cámaras empresariales donde pusimos y normalizamos que los empresarios habláramos por medio de los valores, o sea, nos enfocamos en algo que llama la estrategia nacional de cultura cívica, donde pone tres valores principales.

—La verdad: como unión o alianza empresarial les entregamos a los candidatos información verídica de un estudios que se hizo en Durango sobre la perspectiva económica de crecimiento de 2020 al 2040, y ellos con esa información que les dimos hicieron sus propuestas de campaña.