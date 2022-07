Ejidatarios liberan la entrada a la zona arqueológica de Dzibichaltún

MÉRIDA, Yucatán.— A cinco meses de mantener cerrado el acceso principal de la zona arqueológica de Dzibichaltún, ejidatarios del Comité de Resistencia entregaron hoy las instalaciones del parador turístico a autoridades del Centro INAH Yucatán.

Liberan el acceso a la zona arqueológica

Los campesinos que bloqueaban la entrada de acceso a las ruinas retiraron voluntariamente el toldo, la mesa, las sillas y la barricada de objetos que resguardaban para impedir el paso de vehículos y personas no autorizados por ellos.

Fuentes del Centro INAH confirmaron que hoy liberan la entrada a la zona arqueológica de Dzibichaltún, tras la instalación de mesas de diálogo que lideró el nuevo delegado del instituto José Chab y que hoy culminó con el retiro de todo obstáculo.

Desacuerdos entre grupos ejidales

No sé informó de los términos de este arreglo voluntario y pacífico, pero el primer pago de 30 millones de un total de 127 millones por las 53 hectáreas que involucra la expropiación está disponible. Incluso, directivos del INAH fueron a pagar personalmente a los ejidatarios, pero se suspendió por los desacuerdos entre los dos grupos ejidales, uno de Manuel Abán Can, que está de acuerdo y avaló el convenio de pago, y otro encabezado por Alfonso Can Tec y Fidelio Couoh Chi, quienes se oponían al pago por partes y acordaron mantener el bloqueo ayer.

"Madruguete" a los inconformes

Manuel Abán Can, excomisariado ejidal de Chablekal que está a favor del pago de la expropiación y quien firmó el convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ofreció su versión sobre la liberación de la entrada a la zona arqueológica de Dzibichaltún.

¿Cómo ocurrió la liberación del acceso a la zona arqueológica?

El retiro del toldo y los obstáculos que impedían el paso al interior de la zona arqueológica de Dzibichaltún fue producto de un desalojo sorpresa que organizó, en la madrugada de este míercoles, la mayoría de los ejidatarios que está a favor del pago de los $127 millones por las 53 hectáreas de tierras que ocupa hace décadas el sitio arqueológico.

No hubo violencia y los dos ejidatarios de guardia del grupo inconforme con el convenio del 12 de diciembre de 2021 se retiraron voluntariamente cuando vieron el grupo mayoritario encabezado por Abán Can.

Apenas tomaron el control de la entrada los ejidatarios, retiraron el toldo y se quedaron con la custodia para su entrega a las autoridades del Centro INAH. En este momento están en espera que las autoridades del INAH acepten la devolución de la zona arqueológica y que termine la mediación con el grupo inconforme que encabezan Alfonso Can Tec y Fidelio Couoh Chi.

“Los madrugamos, ahorita nosotros tenemos la posesión de la entrada y la vamos a entregar al INAH”, señaló Abán Can en entrevista. “Ya se retiró el toldo. Llegamos en la madrugada, invitamos a los dos compañeros que hacían guardia y se fueron. No hubo violencia ni resistencia”.

El grupo opositor que no está de acuerdo con el pago ya solicitó una entrevista con autoridades del INAH para replantear su petición y están en espera de algún arreglo. Cuando esto ocurra, se entregará el acceso al INAH.

Ultimátum presidencial

Abán Can reveló que esta decisión de su grupo de recuperar el control del acceso del sitio arqueológico y entregarlo al INAH, es porque en la visita del fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador a Mérida, éste preguntó si pagaron a los ejidatarios de Chablekal.

Cuando le informaron que no se pagó porque hay un problema entre dos grupos de ejidatarios, uno que está de acuerdo y acepta el pago, y otro grupo que no lo acepta y mantiene bloqueado el acceso, López Obrador ordenó que si el 8 de julio no está solucionado el problema entre los ejidatarios, el dinero de la indeminización se debe regresar a las arcas de la Federación y ya no habría otra negociación con el Ejido de Chablekal. Es decir, se quedaría como está desde hace décadas.

“Nos van a perjudicar por esa minoría de ejidatarios que está impidiendo el pago”, señaló Abán Can. “El presidente autorizó rápido el pago de las tierras y pensó que ya se había pagado. No habrá otra negociación, vamos a resultar perjudicados por unos cuantos disidentes”.

Dispuestos a entregar las instalaciones

Espera que hoy mismo el INAH concrete la negociación con el grupo disidente y entreguen el acceso que ya está a disposición de esta autoridad federal cuando lo decida.