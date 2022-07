Ante la quinta ola de Covid ''mejor vacacionen en Yucatán", recomienda Cetur

Ante el alto número de personas contagiadas con Covid-19 en esta quinta ola de la pandemia, el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, recomienda a los yucatecos que “mejor vacacionen en Yucatán, donde hay muchos atractivos, buenas prácticas sanitarias y mayor seguridad pública”.

Destacó que en las vacaciones de verano Yucatán capta una cifra importante de turismo nacional, que tradicionalmente viaja por carretera en vehículos propios por el sureste del país.

Mérida y Valladolid, lugares preferidos por turistas para pernoctar

Las familias tienen a Mérida y Valladolid como sus ciudades para sus pernoctas porque sus recorridos turísticos terminan en Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya, estos últimos destinos pertenecientes a Quintana Roo.

Precisó que aún falta que las escuelas de educación básica retiren de clases a niños y jóvenes, de modo que las familias no pueden salir de vacaciones en los primeros días de julio.

"Ni siquiera las reservaciones de habitaciones en los hoteles es una medición confiable porque los vacacionistas cambiaron su forma de viaje".

"Hoy contratan cuartos de hotel cuando llegan a la ciudad que visitan o cuando pernoctan para continuar sus recorridos turísticos", explicó.

Aspecto del parque principal de Valladolid, una de las ciudades más visitadas en Yucatán

Los visitantes a Yucatán cambiaron su manera de viajar

“Históricamente sabemos cuál es el comportamiento del turista en este período vacacional de verano. Viene en vehículos particulares la mayoría, pero también llegan vía aérea”, señaló.

"Ya no realizan reservaciones, contratan habitaciones el mismo día que llegan".

"Puede ser que hoy esté bajo el porcentaje de reservaciones de cuartos, pero el mismo día o tres días antes de que lleguen hacen su reservación".

"Como viajan por carretera, no tienen la seguridad de que van a pernoctar los días que contratan las habitaciones, por ello prefieren rentar cuando ya están en la ciudad”.

¿Qué porcentaje de ocupación hotelera esperan en vacaciones de verano?

El presidente de Cetur consideró que con las condiciones actuales de la industria turística y la pandemia de Covid-19, en estas vacaciones de verano quizá alcanzarían una ocupación hotelera de 65% a 70% en Mérida.

Ese porcentaje sería en el período del 15 de julio al 15 de agosto, que es el más fuerte del arribo de visitantes de la temporada porque todos los alumnos ya están de vacaciones.

Pronosticó que en Valladolid la ocupación hotelera podría alcanzar el 85% o más en ese período, pero esa alza es porque la ciudad tiene menor número de hoteles y cuartos en comparación con Mérida.

¿A dónde viajan los yucatecos en las vacaciones?

Carrillo Sáenz indicó que así como Yucatán recibe a miles de turistas de otros estados, cientos de yucatecos compran paquetes turísticos en Quintana Roo y Campeche principalmente, por su cercanía.

Sin embargo, recomienda que ante esta nueva ola de contagios "es mejor que se queden a disfrutar los atractivos de Yucatán, muchos de los cuales son desconocidos porque hay muchísimos sitios para visitar en municipios del interior del Estado".

“No sé cómo está Quintana Roo en esta nueva ola de contagios, pero lo recomendable es que los yucatecos que acostumbran viajar se queden a disfrutar los atractivos que tenemos".

"Los municipios hacen esfuerzos para promocionar sus atractivos y tradiciones y vemos que los atractivos turísticos no son solo Mérida, Chichén Itzá y Valladolid".

Pueblos mágicos, cenotes, playas...

"Hay muchísimos atractivos, tenemos cuatro pueblos mágicos, muchos cenotes, bonitas playas que pueden visitar y aprovechar que están en el estado”, señaló.

“El gobierno de Yucatán se ocupó en la capacitación del personal de las empresas turísticas para que cumplan los protocolos sanitarios y ejerzan las buenas prácticas". Una imagen del Pueblo Mágico de Maní

"Son herramientas importantísimas para mantener la seguridad en las instalaciones como hoteles, restaurantes y sitios de interés".

"Hoy se puede checar en la página de Sefotur qué hotel tiene certificado de buenas prácticas y hospedarse en ellos significa cuidar a la familia porque tienen protocolos seguros”.

La seguridad, otro atractivo para vacacionar en Yucatán

Carrillo Sáenz precisó que todo mundo es libre de viajar a donde quiera, pero es más seguro, por ejemplo, que un "tour operador" organice un recorrido, pues está capacitado con los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de coronavirus.

“Como presidente de Cetur digo que es mejor conocer los atractivos preciosos que tenemos en Yucatán”, reiteró.

“He conocido muchos atractivos de Yucatán porque ya los estoy visitando con mi familia, no es necesario irse a otro lugar para disfrutar las vacaciones. Yucatán tiene todo, hasta mejor seguridad sanitaria y seguridad pública”.

¿Qué hacer ante el alza de contagios de Covid en Yucatán?

Se preguntó al presidente de Cetur si ante el creciente número de contagios de Covid-19 en Yucatán es recomendable posponer los viajes vacacionales y respondió:

“Más que posponer los viajes, la mejor recomendación es vacunarse, pero no confiarse de que está uno vacunado y no se puede contagiar. Hay que seguir aplicando los protocolos sanitarios, no hay que bajar la guardia".

"Tampoco se trata de que la familia no salga, las vacaciones son muy importantes para la economía del Estado y se puede pasear, pero con los cuidados y respetando los protocolos sanitarios".

"Muchas veces uno se contagia porque cae en la confianza de que como ya está vacunado no se va a contagiar".

"Por ello es importante que en lugares cerrados se use el cubrebocas, se aplique gel antibacterial o se lave las manos y guarde la sana distancia. No se trata de posponer el viaje, hay que viajar y cuidarse”.

Llamado a recurrir a agencias turísticas certificadas

También alertó a los turistas que salen a que corroboren bien la agencia de viajes o empresa turística donde compran su paquete de paseo "porque hay fraudes mediante páginas falsas, de dudoso prestigio o desconocidas".

"Lo ideal es que recurran a empresas establecidas, reconocidas, que estén dadas de alta en Sefotur, que realicen sus reservaciones en las páginas oficiales de los hoteles y que cuenten con certificaciones de buenas prácticas sanitarias para que no se lleven ninguna sorpresa en este período vacacional”.

Advirtió que cuando lean o vean una promoción "a un superprecio rebajado" no compren a la primera, chequen muy bien el tipo de empresa, si es local o nacional, entre otros datos, porque puede no ser cierta la promoción y caer en garras de empresas fraudulentas.