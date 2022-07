Mauricio Vila simula concursos de obra en Yucatán, acusa la AMIC

Lorenzo Ricardo García de León Coria, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), exigió al gobernador Mauricio Vila Dosal que "deje a un lado la simulación, mentiras y corrupción" en las licitaciones de obras públicas en Yucatán.

Sin mostrar pruebas o citar nombres de constructores beneficiados "porque es vox populí en Yucatán", el político bajacaliforniano afirmó que los socios de la AMIC Yucatán “están hartos de esta situación donde la obra pública se reparte en empresas favorecidas por el gobierno de Vila Dosal”.

“Ya estamos hartos de las constructoras de sexenios, que repitan y repitan en las obras públicas”, señaló en rueda de prensa donde dio a conocer la renovación de la directiva de su asociación en el Estado.

La AMIC pide que se asignen obras públicas en Yucatán a Mipymes

Incluso García de León pidió a los periodistas que "hagan llegar en las notas este mensaje a quien debe de llegar", en referencia al jefe del Ejecutivo.

García de León, quien fue candidato independiente al Senado representando a Baja California Sur en 2021, pero perdió, dijo que la AMIC pugna para que la construcción de obras públicas sean planeadas y desarrolladas por pequeñas y medianas constructoras de su agrupación.

"Para que tengan trabajo, para que los empresarios de las Mipymes tengan oportunidad de llevar el sustento a sus hogares".

Señaló que en el sexenio pasado (de Enrique Peña Nieto) las constructoras grandes iban de Estado en Estado a realizar las grandes obras y de eso los constructores estaban hartos.

Justifica que el gobierno de AMLO adjudique obras públicas al Ejército

Sin embargo, justificó que el actual Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, también contrate empresas nacionales para sus obras federales y asigne las obras estratégicas al Ejército.

¿Qué le parece que el Gobierno Federal dé las obras públicas grandes al Ejército?, preguntó el reportero del Diario.

“Aquí es importante que se desarrollen obras estratégicas a través de los ingenieros militares porque terminan por contratar pequeñas empresas”, respondió.

“El llamado al gobernador es un poco en función de eso, que dé oportunidad de trabajo a constructoras Mipymes en la obra pública que se hace en Yucatán".

"Necesitamos que pequeñas empresas y proveedores tengan áreas de oportunidades. Contratar Mipymes le da un beneficio a la economía local, genera empleo local, consumen en lo local”, continuó.

¿Constructores de la AMIC trabajan en obras del Tren Maya?

La AMIC local demandó trabajo en las obras del Tren Maya, ¿sí los contrataron?, preguntó de nuevo el reportero del Diario.

“Anunciamos que íbamos a buscar oportunidades en el Tren Maya, cuando nos acercamos a las empresas grandes pedimos precios unitarios de sus tarifas, vimos que están muy por debajo del mercado, que no es conveniente para la AMIC porque generaría un problema económico al no considerar la entrega de anticipos de obra”, respondió el presidente saliente de la AMIC Yucatán, Jorge Alberto Villalobos Herrera.

“Nuestras empresas no son financiadas, no aceptamos las tarifas y la ley de obra pública obliga a dar anticipos, pero las empresas del Tren Maya no lo hacen”.

La AMIC centra sus acusaciones en Mauricio Vila Dosal

El presidente nacional de la AMIC centró sus acusaciones contra Vila Dosal y recalcó que las constructoras afiliadas a esta agrupación son pequeñas empresas que abarcan toda la cadena de la construcción.

"Tienen proveedores, prestadores de servicios, planeadores urbanos y tienen presencia a nivel nacional", añadio.

"Incluso, en algunos estados han logrado un posicionamiento de las Mipymes en la industria de la construcción".

Hizo un "llamado enérgico" al gobernador para que las obras públicas, desarrollo y ejecución que tiene que ver con los recursos de los yucatecos se desarrollen por constructores locales.

“Pedimos que termine con las simulaciones en las licitaciones públicas y con las invitaciones restringidas”, insistió.

“Sabemos, es 'vox populi' universal en Yucatán que todo esto de las licitaciones es de mentiras, es de simulación".

"La corrupción que prevalece en las adjudicaciones de contrato en las obras públicas a través de las dependencias estatales es algo que ya nos tiene harto", enfatizó.

Acusan falta de transparencia en obras del gobierno de Yucatán

"Tiene esta nueva directiva el respaldo nacional para disminuir y eliminar estas malas prácticas y falta de transparencia del dinero público en las obras de gobierno”.

Afirmó que un pequeño grupo de constructoras yucatecas se reparten la obra pública y eso no ayuda a la economía local y deja fuera a muchas empresas que no tienen trabajo.

“Venimos de una crisis sanitaria y económica. Si no hacemos algo, vamos a generar más desempleo, problemas sociales que hoy Yucatán no tiene".

"Hay que dar oportunidad que las pequeñas empresas lleven el sustento a sus casas, agrupamos a carpinteros, electricistas, plomeros, operadores de maquinaria".

Piden oportunidad para pequeñas empresas

"En esta pirámide social es importante darle oportunidades a las Mipymes de la construcción para que lleven el sustento a sus hogares”.

“Hago un llamado enérgico para que el gobierno de Vila transparente y acabe la simulación en los contratos de obra pública”, recalcó.

“Daremos seguimiento a nivel nacional y apoyamos a la directiva estatal de la AMIC para ver cómo les están respondiendo”.

Piden eliminar el costo de inscripción para licitaciones de obras

García de León también solicitó la eliminación del costo de la inscripción para participar en los concursos de obras.

Precisó que se paga de 8 mil a 9 mil pesos para entrar a una licitación pública y si de antemano se sabe que las Mipymes "es difícil que ganen por la falta de transparencia del concurso, invertir esa cantidad de dinero representa una pérdida irrecuperable".

Además, hoy las licitaciones se realizan en forma digital y quienes convocan son funcionarios de las dependencias por lo tanto no tiene costo, por lo que se debe de eliminar este cobro.

La nueva directiva de la AMIC Yucatán la preside el ingeniero Miguel Ángel Cimé Martínez. El secretario es William Alfonso Pinto Puga; tesorero, Felipe Demetrio Cetina Núñez; vicepresidente de constructores, Carlos Francisco Carrillo Simá; vicepresidente de proveedores, Fernando Iván Puerto Duarte; vicepresidente de vinculación con gobierno y asesor jurídico, Roger Marín Martín, entre otros.