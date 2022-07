Hay que frenar los contagios en Yucatán para no volver a lo de antes, advierte líder obrero

El aumento de casos de Covid en la entidad es preocupante. Pese a que todavía no llega a las afectaciones que causo en su inicio, sí provoca ausencias laborales que preocupan en el sector obrero, señaló ayer Pedro Oxté Conrado en el marco de los trabajos de reactivación del Congreso del Trabajo del Estado, donde recientemente fue reelecto como presidente.

El líder obrero manifestó que afortunadamente en los centros de trabajo todavía se mantienen las medidas sanitarias, principalmente el uso de gel, el lavado constante de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Señaló que el llamado es a mantener las medidas, no confiarse, para así evitar llegar a las medidas extremas de programación de descansos, disminución de jornadas laborales y otras que habían al principio de la pandemia y que afectaron la productividad.

“Aquí en Yucatán vemos un aumento de casos constantes, en los últimos días llegamos a casi 600 al día, eso es lo preocupante. Debemos cuidarnos más, y frenar esos incrementos de casos a diario. No queremos volver a lo de antes, eso no ayuda a nadie y sí perjudica a todos, por eso insisto: no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos”, remarcó, el también líder de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Froc).