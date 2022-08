Catálogo de anomalías en la elección de Morena en Yucatán

Acarreo, compra de votos, indicaciones por quién votar y desorden prevalecieron en la elección de consejeros del partido Morena en Yucatán.

En la jornada, varios yucatecos fueron afiliados a Morena sin saberlo y se reportaron votos comprados en $500, $700 y $1,000.

En Mérida fue tanto el acarreo de personas que los parques de Santiago y colonia México se llenaron de gente desde temprano.

En Tizimín la elección interna transcurrió entre el desorden, regaños a los adultos mayores, participación de conocidos expriistas y acarreos. En Umán, algunos entraron a la zona de votaciones con un papelito con la indicación de por quién debían votar con el pretexto de que no saben escribir o tienen una discapacidad, como pasó con una joven en sillas de ruedas.

En Progreso se reportó el acarreo distrital en 250 autobuses y taxis. Las bolsas con tortas se comenzaron a repartir después del mediodía a los grupos que habían sufragado. “El bono después (se les dará)”, les dijeron.

A nivel nacional, el proceso interno de Morena siguió ayer con trifulcas, quema de boletas y hasta “embarazo de urnas”.

Activo traslado en Mérida

Con apoyo de una amplia flota de autobuses urbanos, turísticos y camionetas de pasajeros particulares, Morena llevó ayer miles de personas a los centros de votación en los parques de Santiago y la colonia México de esta ciudad.

El partido desplegó una gran operación política a cargo de líderes y lideresas de colonias, fraccionamientos y comisarías que se encargaron de reclutar a los votantes en sus sectores, autobuses de la Alianza de Camioneros de Yucatán se encargó del traslado a la sede de la votación y guías comisionados en las esquinas de los alrededores de los parques mostraron el camino a la gente humilde y adultos mayores que llegaron en el transporte público, camionetas particulares o autobuses turísticos rentados.

El acarreo de votantes fue evidente en todos los centros de votación, por lo que las personas no acudieron libremente, no ejercieron con libertad su derecho al voto y fueron afiliados a Morena sin saberlo porque al mismo tiempo que votaron por los consejeros quedó registrado como militante del partido que fundó el presidente López Obrador.

La mala organización de la elección, la libertad de que votara cualquier persona, la falta de un padrón de afiliados hizo que la jornada faltara a los principios básicos de la democracia mexicana y demostrara que nadie puede igualar el trabajo del Instituto Nacional Electoral.

Fue tanto el acarreo de personas que los parques de Santiago y colonia México se llenaron de gente desde su apertura a las 9 de la mañana hasta el cierre a las 5 de la tarde. Incluso, cientos de personas no pudieron ejercer su voto porque llegaron después de la hora del cierre las casillas, lo que generó reclamaciones a los organizadores, pusieran en tela de duda si los organizadores son de Morena o de otros partidos y coptaran las urnas por temor a que las robaran.

Molestia de los militantes de Morena

Frases como “no le van a cuadrar los números”, “impugnación”, “no se vayan a robar los votos”, “voto por voto”, se escucharon en los centros de votación de Mérida.

Todo planearon los operadores políticos de Morena, no solo el traslado y la votación. Quienes no sabían ni tenían el formato de afiliación a Morena se los entregaron en ese momento, si no llevaron copia de su credencial del INE allí mismo le daban el servicio, sino sabían leer ni escribir, había jóvenes que llenaban el formato y guiaban a las personas para que sacaran copia del INE, si no sabía dónde quedó el autobús que los llevó, allí estaban los guías para mostrar donde los esperaban.

Esta operación política contravino el principio de afiliación de Morena porque el formato señala con claridad que “manifiesto mi voluntad de afiliarme de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria como protagonista del cambio verdadero…”.

Aunque no se vio que antes, durante y después de la votación los operadores políticos entregaran dinero en efectivo, tortas o refrescos o alguna dádiva a los votantes en Mérida, los propios morenistas reportaron en sus redes sociales que hubo compra de votos en $500, $700 y $,1000. Además, se cuestionaron de dónde Morena sacó tanto dinero para la renta de cientos de autobuses y camionetas para el acarreo de las personas si es un partido que alega que no tiene dinero. Y uno de los morenistas fundadores repitió la famosa frase del presidente López Obrador: “quien pompo, quien pompo, uy que miedo si el narco financió esta elección interna” y mencionó dos nombres de progreseños, uno de ellos es famoso porque traficaba con tiburones rellenos de cocaína.

Lo que quedó de manifiesto en esta jornada de elección de 50 consejeros y consejeras nacionales y estatales es que como resultado del acarreo, todas las urnas quedaron rebosando de las pequeñas boletas azul y guinda.

Ante tanta incertidumbre que generó el desorden de la elección, los morenistas temían que la elección fuera una simulación porque los consejeros electos ya estaban palomeados desde la cúpula del poder.

Por la noche, el presidente del comité directivo estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, informó que hasta las 9 de la noche todavía estaba el conteo de los votos en las sedes distritales, por lo que los resultados de los consejeros electos se daría a conocer hoy en un boletín o en la web del partido.

Dijo que fue una jornada de mucha afluencia en todos los distritos electorales del Estado, en promedio votaron más de 3,000 personas en los centros de votación de los parques Santiago y colonia México.

Se le preguntó sobre la impresionante logística de acarreo y compra de votos que se vio en la jornada y denunciaron los mismos morenistas.

“En el traslado de personas participaron algunas gentes que no están acostumbradas a no acarrear ni comprar voto. Se identificó a una directiva del PRI que el año pasado todavía era militante de ese partido y ahora quiere ser consejera federal”, dijo.

Morena es otra cosa

“No entienden que Morena es otra cosa. Los militantes inconformes pueden hacer las denuncias de todas esas irregularidades”.

Se le hizo notar que fue una logística bien planeada de acarreo de votantes y dijo: “no fue Morena, el partido no se metió en el traslado. Solo se encargó de organizar la mesa de votación, del listado de aspirantes, que la gente pueda acceder con identificación y formato de afiliación, que pueda ubicar los centros de votación. Eso hizo el comité nacional y estatal de Morena. Nosotros a nivel local participamos en menor grado, fue muy ligera nuestra intervención. Lo de los camiones y la movilización no intervino el comité estatal, no está previsto. Cada quien de los candidatos fue libre de movilizar a la gente”.— Joaquín Chan Caamal