Congreso de Yucatán aprueba reforma electoral: habrá más diputados

Como se esperaba, por mayoría, ayer se aprobó en el Congreso del Estado la reforma electoral, que aumentará el número de diputados de 25 a 35 a partir de las elecciones de 2024.

Los legisladores también avalaron la figura del gobierno de coalición y que se incremente al 3% como mínimo de la votación para que los partidos accedan a diputaciones plurinominales.

Karla Franco Blanco, legisladora del PRI, dijo que casi 100 años se ha mantenido el Congreso con 25 diputados, hasta ahora que se aumentarán a 35, con lo que “se permite la reconfiguración legislativa en aras de una mejor calidad representativa y del fortalecimiento democrático de las instituciones del estado”.

Al votar en contra de la reforma electoral, el diputado Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, afirmó que “no creo que los ciudadanos quieran que se le pague a 10 diputados más”.

Otros diputados manifestaron que los yucatecos quieren que trabajen con eficiencia los 25 legisladores actuales y que éstos son suficientes.

En la sesión del pleno del Congreso igual se aprobó por mayoría la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Cambio en las curules de Yucatán

Por mayoría con divisiones hasta entre la misma bancada de Morena se aprobaron ayer las reformas electorales para aumentar de 25 a 35 el número de diputados, a partir de la Legislatura que se elija en 2024, así como incluir la figura del gobierno de coalición, y aumentar del 2% al 3% como mínimo del total de la votación para que los partidos accedan a las diputaciones plurinominales.

También se aprobó por mayoría la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el fin de reconocer y asegurar los derechos sociales en materia de movilidad con acciones para atender de manera integral los retos de seguridad vial, transporte público, movilidad activa e infraestructura, entre otros.

Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, en su única intervención hizo un recuento de las últimas iniciativas de las que dijo no son lo que el pueblo quiere, como la nueva Ley del Isstey, y ahora “no creo que los ciudadanos quieran que se le pague a 10 diputados más”, “está aumentando el número de legisladores en un 40%”, “creo que la gente no está de acuerdo”, “pero síganle, atásquense, atásquense, crean que el pueblo no tiene memoria, ya se las cobrarán”.

Quienes no aprobaron estas dos iniciativas fueron, además del perredista, las tres diputadas de Morena, considerando que su coordinadora Alejandra Novelo Segura en las votaciones tanto en lo general como en lo particular de las reformas electorales no votó, pero en lo legislativo no existen las abstenciones, éstas se consideran como en contra. En el caso de su compañero Rafael Echazarreta Torres fue el único de ese partido que sí aprobó las reformas electorales.

Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, votó a favor de las dos iniciativas en lo general, pero en lo particular lo hizo en contra. En lo general lo aprobó porque se consideró algo de su propuesta, y lo rechazó en lo particular, porque los puntos que consideró más importantes de su iniciativa no los incluyeron.

La diputada sin partido Fabiola Loeza Novelo votó en contra de las reformas electorales que fueron presentadas por sus hoy ex compañeros priistas, y en el caso de la nueva Ley de Movilidad la aprobó en lo general, pero en lo particular en contra, porque consideró que no se consultó lo suficiente ni a quienes debían consultarles.

¿Quiénes votaron a favor de la reforma electoral en Yucatán?

Por tratarse de reformas constitucionales en ambos casos, se necesitó el voto de la mayoría calificada, o sea lo menos las dos terceras partes de los diputados presentes (23, no asistieron Karem Achach Ramírez y Esteban Abraham Macari, ambos del PAN). Es decir, se requería lo menos 16 votos, y se aprobaron con 17 (12 del PAN, dos del PRI, uno del Morenista Echazarreta Torres, otro del PVEM, y uno más de Nueva Alianza).

En el caso de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, ésta se aprobó en lo general con 18 votos a favor en lo general, y 16 en lo particular, quienes votaron en contra en ambos casos fueron los cuatro morenistas y el perredista.

Entre los discursos a favor de la nueva Ley de Movilidad, se dijo que surge para complementar los esfuerzos que ya están sustentados en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (nacional), donde se establecen las bases que rigen en todo el territorio del país, pone a Yucatán a la vanguardia, al ser el primer Estado en contar con su propia ley, considerando que se dio un plazo de 180 días que se acaba en noviembre para que todas las entidades tenga la suya.

Al justificar el voto a favor de los priistas, su coordinador Gaspar Quintal Parra dijo que “juntos debemos definir una ruta que permita eliminar barreras que pudieran impedir que cualquiera tenga una participación plena y efectiva, nosotros realizamos varias propuestas para enriquecer la iniciativa de movilidad, las cuales están incluidas en el dictamen”.

Señalamientos al gobernador de Yucatán

En los discursos en contra los morenistas dijeron que es una más que ordena el gobernador Mauricio Vila Dosal a su mayoría en el Congreso se le apruebe, solo para lucrar, porque incluye otro aparato burocrático, la calificaron como una reforma ofensiva, inconstitucional, sin datos técnicos, y hecha a las carreras ya que tenían hasta noviembre para trabajarla y aprobarla.

Para el caso de las reformas electorales, a favor se dijo que, se establece la obligación de postular candidatas mujeres, cumpliendo con dos de las premisas fundamentales lo que se hizo en las últimas elecciones, pero no estaba en la ley, para asegurar que en un futuro cercano, sean cada vez más mujeres las que puedan gobernar en municipios y también estar en el Congreso.

Para justificar su voto a favor (y en contra de sus compañeras de bancada) Echazarreta Torres, indicó que esta reforma de representación plural, de paridad y de redistritar al estado, permitirá demostrar a otros partidos, como legislar y como lo harían los diputados de Morena.

Los discursos en contra expresaron que la ciudadanía no quiere que aumenten el número de diputados, sino que trabajen con eficiencia, los 25 que hay son suficientes, son el PRIAN que van en contra de la visión política ciudadana y será aprobada por “una mayoría hipócrita”, entre otras cosas.