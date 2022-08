En Morena Yucatán se prevé ajuste por impugnaciones

En la que sería su última rueda de prensa como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Mario Mex Albornoz dijo que podría quedarse un tiempo más al frente, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido aún no determina si proceden o no las impugnaciones hechas por irregularidades en la elección de los 50 consejeros.

“No hemos recibido información porque no nos corresponde a nosotros, la Comisión de Honestidad y Justicia tiene que ver si proceden o no las impugnaciones que se hicieron no solo en Yucatán, sino en todo el país”, indicó.

Aunque no se mencionó el número de impugnaciones hechas en el estado, se habla de al menos 12 por situaciones que tienen que ver con acarreo, compra de votos y porque algunos consejeros no cumplen con los perfiles para el cargo.

Este viernes 12 se daría a conocer la lista oficial de consejeros, toda vez que la Comisión haya determinado si proceden o no las impugnaciones.

“Ahora no se sabe qué pasará, suponiendo que se impugnen puede haber reposición, puede haber algunos ajustes… eso lo determinará la Comisión de Honestidad y Justicia”, recalcó el líder morenista.

Mex Albornoz informó que su permanencia durante siete años en el puesto, como la de los demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, obedece a situaciones extraordinarias y porque las asambleas que se hicieron en 2019 fueron impugnadas y se tuvieron que deshacer.

“Podría suceder, como en 2019, que nosotros quedáramos en el cargo un tiempo más hasta que se hagan las asambleas. Nuestra petición es que se hagan las asambleas y la elección de la mesa directiva. No es que queramos perpetuarnos de manera indefinida”, aseguró.

Acompañado de algunos integrantes de la directiva y del actual consejo estatal de Morena, Mex Albornoz compartió de manera breve algunas acciones realizadas durante su gestión, destacando el empoderamiento de Morena en el estado.

“Este comité y el Consejo Estatal ha posibilitado sentar las bases de una estructura y de una institución que ha ido creciendo hasta convertirse en la segunda fuerza política de Yucatán y la primera fuerza política a nivel de Estado. Definitivamente ese ha sido el trabajo del comité”.

Luego recordó algunas actividades como la firma del acuerdo político que se llevó al cabo en el Parque de la Paz en julio de 2017 y que reunió a 6,000 personas, así como el proceso electoral de 2018 en el que Andrés Manuel López Obrador fue elegido como Presidente de la República.

Como parte de su informe, habló de los talleres sobre los estatutos, programas de acción y principios de Morena que se impartieron en Mérida y el interior del estado, así como las laborales en materia de trabajo territorial y la creación de comités municipales.

En lo relativo a finanzas, mencionó los recursos para talleres, la adquisición de equipos de cómputo y celulares para los comités de Protagonistas del Cambio, la compra de vehículos y de un predio de la calle 69 entre 44 y 46 del Centro, donde se encuentra la sede del partido.— IVÁN CANUL EK