Intensa gira de trabajo en Ticul de Mauricio Vila

El gobernador Mauricio Vila Dosal estuvo ayer en Ticul entregando apoyos en favor de la producción agrícola, ganadera y apícola de esa demarcación, así como para elevar la calidad de vida de sus habitantes, se informa en un comunicado.

Al realizar una gira de trabajo por ese municipio, Vila Dosal continuó con la entrega de certificados del esquema de Vivienda Social, al igual que de sacos de maíz para autoconsumo, plantas de ramón, apoyos de los Programas Pesos a Peso, de Mejoramiento Genético y de Adquisición de Equipo para la Apicultura.

De la misma manera, el mandatario estatal , junto con el alcalde ticuleño, Rafael Montalvo Mata, inauguró la séptima planta de la empresa yucateca Polpusa instalada en Ticul y otorgó a María de los Ángeles Dzul Cach, habitante de esta localidad que debido a una enfermedad de nacimiento tiene dificultad para moverse, una moto adaptada que facilitará sus traslados y la hará una persona mas independiente, pues le permitirá buscar empleo para apoyar la economía de su familia.

Como parte de su gira de trabajo por este municipio del sur del estado y bajo una intensa lluvia, también puso en marcha la repavimentación de más de 3,790 metros cuadrados de calles en el asentamiento Guadalupe, con lo que se logrará una mejor circulación vehicular y calidad de vida para los habitantes de la zona, quienes por más de 15 años esperaban estas obras.

Esta obra beneficia a más de 1,000 pobladores y se realiza a través de una inversión de más de 2.3 millones pesos. Además, estos trabajos representan un beneficio no solo para vecinos, sino también a la gente que por aquí circula, toda vez que es zona escolar y donde se ubican muchas fábricas y tiendas de zapatos.

Al emitir su mensaje, el gobernador adelantó que el proyecto de reactivación del Hospital de Ticul comenzará en enero próximo, obra que quedó inconclusa desde hace más de 10 años y, con su conclusión, permitirá ofrecer una mejor atención a la población del sur del estado y fortalecer los servicios de salud de Yucatán.

Además recordó que el gobierno del Estado evitó un pago de 740 millones de pesos y recuperó el nosocomio, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo finalice y próximamente lo ponga en funcionamiento en favor de los habitantes de esta región.

Ante beneficiarios de los diversos esquemas que la administración estatal impulsa en favor de las familias, Vila Dosal llamó a la población a continuar trabajando en equipo, como uno solo, para seguir haciendo de Yucatán el mejor lugar para vivir y visitar.

Acciones de vivienda

Durante el evento, Vila Dosal, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, entregó en esta localidad un total de 50 certificados de acciones de Vivienda Social, con lo que se mejora la calidad de vida de igual número de familia, al contar con espacios dignos.

Desde el parque de Las Armas de la Concha Acústica de Ticul, repartió apoyos del Programa Peso a Peso, mediante el cual este año se favorece a más de 16,000 productores de todo el estado con la aplicación de recursos por más 151 millones de pesos.

En este municipio, se respalda a 212 ticuleños con la entrega de 5,171 productos, entre insumos, herramientas y equipo, los cuales llegan a tiempo para incrementar la capacidad productiva en la región.

En el evento, el gobernador, junto con el titular de la Secretaría de la Seder, Jorge Díaz Loeza, entregó 3,000 sacos de maíz para consumo del programa Seguridad Alimentaria, que significan un total de 60 toneladas de grano para familias de las comisarías de Yotholín y Pustunich puedan cubrir las necesidades alimentarias en su hogar.

A través de casi 26 millones de pesos, el gobierno del Estado está distribuyendo 2,466 toneladas de maíz para consumo, que representan 123,300 sacos, de 20 kilogramos cada uno, para igual número de familias yucatecas.

Forraje

También, en respaldo a la gente que vive del campo, el jefe del Ejecutivo estatal repartió 500 plantas de ramón que, tras ser cultivadas, servirán como forraje para alimentar al ganado y elaborar tortillas, café y harina, para consumo en los hogares. Además con este esquema se promueve el cultivo de traspatio a nivel de huerto familiar y la mejora del ingreso rural.

Por otra parte, a través del plan Apoyo para la Adquisición de Equipo Apícola, el gobernador Vila Dosal continuó con la distribución de un total de 25,000 cajas de abejas completas, para incrementar la infraestructura productiva, en beneficio de 5,000 hombres y mujeres que se dedican a esta labor. Solo en Ticul, entregaron 150 cajas de abejas para detonar la producción de miel en la entidad.

Dicho programa, consiste en la entrega de dos tipos de paquete, uno con cinco cajas de madera y otro de 10, a través de la inversión de 11 millones de pesos, con lo cual se podría incrementar hasta a 750 toneladas el volumen de producción estatal al año.

Manos yucatecas fabrican los contenedores, en talleres locales, con lo que se está generando fuentes de empleo e impulsando la recuperación económica de varios municipios, se indicó en el comunicado.

Finalmente, siguió con la distribución de apoyos del programa Mejoramiento Genético, el cual permite a productores adquirir sementales de alto registro, que fortalezcan la productividad, fertilidad y calidad de sus animales. En Ticul, se hizo entrega de esta ayuda a 6 beneficiarios, que significa la intención de 8 sementales bovinos con registro genealógico.

Solo este año, se eroga más de 12 millones de pesos en favor de 527 personas para repartir 580 ejemplares bovinos y 96 ovinos. Los productores reciben apoyo de 20 mil pesos por cada uno.

Momentos antes, Vila Dosal realizó el corte de listón inaugural de la séptima planta de la empresa yucateca Polpusa instalada en Ticul y con la que se exportarán bolsas ecológicas hechas por manos yucatecas a países como Estados unidos, Canadá, Cuba, Jamaica, Belice, Nicaragua, Colombia y 16 estados de la República Mexicana, representando una importante fuente de empleos en el sur de la entidad.

Acompañado de la Subdirectora General de Polpusa, Ana Paulina López Laviada y el Alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, el Gobernador realizó un recorrido por este centro de maquila que representa una inversión de 5 millones de pesos y la generación inicial de 72 empleos y la posibilidad de alcanzar hasta 142, desde donde se producen bolsas y películas de polietileno, así como bolsas reutilizables tejidas e impresas, beneficiando la economía de las familias de esta zona.

Al brindar su mensaje, el Gobernador aseguró que continuará trabajando fuertemente para seguir atrayendo más empleos al interior del estado, pues, está convencido de que los empleos que las y los yucatecos necesitan, no van a llegar si se queda sentado en su escritorio.

“Tenemos que salir a buscarlos, hoy estamos compitiendo de manera globalizada, el que no sale y no se da a conocer y no muestra y genera la confianza en los inversionistas, no va a atraer empresas, por lo que seguiremos promocionando a Yucatán a nivel nacional e internacional porque sabemos que da resultados y tenemos mucho que ofrecer y muchos municipios están listos y preparados para recibir inversiones como la que hoy se están dando”, aseveró Vila Dosal.