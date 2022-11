Rechazan dar la dosis pediátrica a los rezagados en Mérida

La segunda jornada de vacunación antiCovid para jóvenes de 12 a 17 años de edad transcurría normal y fluidamente ayer en la Unidad Deportiva Villa Palmira cuando varios padres de familia se tuvieron que retirar del lugar angustiados con sus hijos porque no les pudieron aplicar la primera dosis de Pfizer a sus menores.

En el programa de vacunación en Mérida se está aplicando la segunda dosis a adolescentes de 12 a 14 años de edad y la tercera para el grupo de 15 a 17 años.

Los menores que llegan al centro de vacunación para recibir la primera dosis son considerados rezagados y los enviaban al centro permanente de vacunación de Santa Rosa.

“Los traje y no se las quieren poner, los tengo que llevar a Santa Rosa porque son rezagados”, expresó Lilián Martínez, vecina de la colonia Sambulá.

“Esperé la programación de la segunda dosis para que les pongan la primera vacuna y nada”, dijo.

Peregrinar por vacuna antiCovid pediátrica

“Ya los había llevado en Lindavista, pero no había, me enviaron al Siglo XXI y tampoco había, ahorita dije ‘me voy a esperar a la segunda’ y no me los quieren vacunar”, lamentó la madre de cuatro menores. “Al centro de rezagados de Santa Rosa tendré que ir para que los vacunen”.

Luego comentó que entró una de sus hijas y le preguntó a los enfermeros por qué no se las dan, ellos les dijeron que sí hay vacunas.

Sus cuatro hijos son del grupo de 12 a 14 años y no los llevó a recibir su primera dosis en las fechas establecidas porque estaban agripados y no se las podían poner.

Estoy preocupada porque ya les debe tocar y ahora que subieron los contagios, pues sí es necesario. Voy a caminar a Santa Rosa hoy porque saqué el día para ellos, debido a que trabajo, dijo.

La señora Martínez reiteró que le dijeron que vaya para allá y a ver si se los vacunan, se supone que la dosis debe ser Pfizer.

Les deben poner la vacuna. Hay niños que ni los traen y nosotros que lo hacemos no los quieren vacunar, necesitan protección, lamentó la madre de familia.

Jóvenes protegidos

La jornada transcurrió fluida, con adolescentes acompañados de sus padres, para ingresar a la vacunación. Ésta fue rápida, según comentó Danna Martínez Tun, de 13 años y vecina de la colonia Emiliano Zapata.

La adolescente comentó que en unos 20 minutos la vacunaron y no le dolió la aplicación. Comentó que en la primera dosis que recibió no tuvo ninguna reacción.

Es importante que las personas acudan a la vacunación por su bien, señaló. Igual invitó a las personas de su edad a que acudan a la vacunación que no tengan miedo.

Fausto Osorio, de 17 años y vecino de la colonia Miraflores, comentó que acudió a recibir su tercera dosis antiCovid para estar más protegido.

El joven compartió que él no ha sido contagiado de Covid ni familiares cercanos.

Igual comentó que es importante vacunarse para tener una protección más sobre todo que van a la escuela. Invitó a los jóvenes a que acudan a la vacunación porque “no duele ni nada, es una protección más y no afecta en nada”.