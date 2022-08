Subasta del Indep en Mérida:¿qué ocurrió y cuánto pagaron? (FOTOS Y VÍDEO)

MÉRIDA.- Cinco horas duró el primer día de la Cuarta Subasta Regional del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, donde hoy se ofertaron 280 bienes a un centenar de postulantes provenientes de varias ciudades del país.

La voz, picardía e insistencia de los “martilleros”, Marco Viloria y Vicky Barrera, sobre quién da más fue fundamental para que los bienes alcanzaran un mayor precio al de la salida, como ocurrió con el lote 9 de 26,980 kilogramos de madera contrachapada que inició con $103,100, pero que se vendió en $620,000 al “paletero” 075. O la venta del lote 34, que consistió en una máquina industrial con accesorios, que tuvo un precio de salida de $138,500 y se vendió en $1.040,000.

Como marcó la convocatoria del Indep, la subasta presencial en la Sala Mayamax arrancó a las 10 de la mañana con discursos de la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y del director general del Indep, Ernesto Priego Ortega. Antes de comenzar las pujas los asistentes agitaron todas las paletas de color rojo, verde y amarillo que tenían, que son equivalentes a $10,000, $20,000 y $100,000, respectivamente.

En esta primera jornada mayoritariamente se subastaron vehículos motorizados, un avión inservible, una lancha y material diverso. Varios de ellos fueron declarados desiertos. Tal es el caso del lote que incluía un autómovil Mercedes Benz 1975, de colección, con precio de salida de 170,600 pesos que nadie quiso.

El vehículo Mercedes Benz cuyo lote fue declarado desierto

Subasta a sobre cerrado, con inmuebles en Yucatán

Durante el día de hoy no se identificaron compradores yucatecos. Mañana será la segunda jornada de la subasta a martillo para bienes muebles. De manera paralela mañana se realizará también la subasta a sobre cerrado de varios inmuebles, entre ellos 15 predios ubicados en Yucatán. De estos, 13 son terrenos ubicados en Chemax, Progreso o Mérida que el Gobierno de Yucatán transfirió al Indep. En total se ofertarán 252 lotes y el ejercicio se realizará en forma simultánea en dos sedes, una en Mérida y la otra en Ciudad de México.

La secretaria Olga Rosas Moya agradeció al director general del Indep que haya elegido Mérida para esta Cuarta Subasta Regional y recalcó que por primera vez, el Gobierno del Estado transfiere bienes a este instituto, porque está especializado en subastas públicas y está convencida de que este mecanismo garantiza que la venta de activos improductivos generen las

mejores condiciones para el Estado.

Los discursos previos al arranque de la subasta del Indep en Mérida

“Esta subasta nos va a dejar beneficios. Se van a transformar los metros cuadrados que no están siendo aprovechados y que están en desuso, en espacios útiles y productivos”, destacó la secretaria, quien representó al gobernador Mauricio Vila Dosal. “El destino de dichos recursos que se capten será para fortalecer los ingresos públicos y mejorar la vida de los yucatecos, generar más inversiones, más empleos, más programas sociales, mejorar la salud, seguridad y educación”.

Recordó que Mérida fue seleccionada como sede de la Cuarta Subasta Regional del Indep gracias al convenio de colaboración que firmó en agosto pasado con el titular del instituto.

Subastas de bienes del gobierno

El gobierno estatal firmó este acuerdo porque considera que las subastas públicas del Indep aseguran las mejores condiciones, otorgan certeza, transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos.

“Hoy en este evento, no solo se materializa la subasta de bienes y se refuerza la coordinación entre la Federación y el Estado, sino que también cumplimos con los objetivos de combate a la corrupción, fortalecimiento de las finanzas públicas y fomento de una política social que beneficie a las familias yucatecas”, subrayó la secretaria estatal.

“Esta subasta será la primera de varias que nos permita multiplicar los beneficios y nuestro agradecimiento para los postulantes que vinieron”.

En su turno, Prieto Ortega manifestó que el objetivo de esta subasta pública es vender bienes improductivos o asegurados por el estado mexicano y redistribuir los fondos en programas sociales y donación de bienes a comunidades marginadas donde está acentuada la pobreza. En este año apoyan a comunidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, " donde están los más

pobres de los pobres de México".Prieto Ortega informó que la subasta a martillo del Indep ofertará 383 lotes.

Asistentes al primer día de la subasta a martillo del Indep en Mérida

Estafas a nombre del Indep

El director general del Indep no sólo agradeció la participación de los compradores, sino que los exhortó para que tengan mucho cuidado y no se dejen sorprender por correo electrónico ni páginas web no oficiales, porque hay estafas y fraudes con este tipo de eventos. Puso como ejemplo fraudes que le hicieron a los gobiernos municipales de Ecatepec y Celaya, donde les

ofrecieron una donación de varios millones, lo cual no fue verdad.

“Hago un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que no caigan en este tipo de fraude de supuestas donaciones a nombre del instituto”, advirtió. “Mejor visiten nuestra página oficial y redes sociales oficiales para mantenerse informados. "El Indep no vende bienes a través de redes sociales o por correo electrónico, no tiene intermediarios; realiza remates de tipo presencial y menos pide anticipo a nombre del instituto”.

Presenciaron esta subasta César Augusto Berumen Orozco, titular del órgano interno de control del Indep; Maricruz Gámez León, directora corporativa de comercialización del mismo instituto, entre otros. Hubo un reconocimiento

del Indep a Irak Green Marrufo, secretario técnico del Gran Museo del Mundo Maya, por su colaboración y facilidades para esta subasta.- Joaquín Chan Caamal.