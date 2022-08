Vecinos de Cholul protestan por desarrollo inmobiliario: temen quedarse sin agua

MÉRIDA.- Un grupo de vecinos de la Colonia La Guadalupana en la comisaría meridana de Cholul, se reunió esta mañana con empleados del ayuntamiento de Mérida para hablar del problema que se avecina cuando los desarrolladores del proyecto inmobiliario “Bosques de Cholul” se conecten a la red de agua potable de dicho sector, que desde años es insuficiente para satisfacer la demanda de unas 5,000 personas que, según se dijo, viven en esta parte de Cholul.

Los vecinos denunciaron que, sin mediar permiso alguno ante el comisariado, trabajadores de dicho desarrollo se dieron a la tarea hace unos días de excavar una zanja y tirar una tubería con el propósito de conectarse a la red hidráulica de la zona sobre la calle 21 entre 10 y 12 de la Colonia La Guadalupana.

Con la presencia de la comisaria Lizbeth Cocom Cauich, realizaron hoy jueves a las 10 horas un plantón a las puertas de éste desarrollo habitacional para impedir que este se conecte a la red hidráulica de la colonia, sin embargo, personal del ayuntamiento de Mérida llegó horas antes para dialogar con la comisaria y los vecinos para explicar que no habrá tal conexión y que, por el contrario, el ayuntamiento tiene una propuesta para rehabilitar el sistema de agua potable del lugar e instalar bombas de mayor capacidad, lo que permitiría a todos, incluyendo al desarrollo inmobiliario, disfrutar de un servicio de agua suficiente y constante.

¿Por qué hay problemas de agua en Cholul, Mérida?

La propuesta de los representantes del ayuntamiento de Mérida no dejó del todo convencidos a los vecinos, quienes aseguran que llevan años padeciendo la falta de agua, problema que se ha estado agudizando por la falta de mantenimiento de la red y que ahora se complica más con el crecimiento de la zona y una red eléctrica insuficiente y obsoleta para la creciente demanda de energía.

Los vecinos de la Guadalupana aseguran que los nuevos desarrollos inmobiliarios de la zona les están quitando el agua, la energía eléctrica; además se dicen preocupados porque su predial ha aumentado de forma desmedida con el argumento de que ahora sus predios se ubican ahora en una zona de “alta plusvalía” de la cual, dicen, no sacan ninguna ventaja o beneficio.

“Ahora si vienen a dialogar, ahora si se apersonan, ahora si hay una propuesta de rehabilitación de la red de agua potable de la colonia por parte del ayuntamiento; teníamos que salir a denunciar esto y plantarnos para que nos hicieran caso''.

De acuerdo a los vecinos, hace muchos años padecen un grave problema de suministro de agua; ahora este desarrollo inmobiliario pretende conectarse a la red que cuenta con un tanque de altura que no sirve y no se llena, con bombeos de agua en cantidad insuficiente tres veces al día (de 7 a 9, de 12 a 15 y de 17 a 20 horas) con fugas en las tuberías, que no ha recibido mantenimiento alguno ni se ha modernizado a pesar de que cada vez son más las personas que llegan a habitar a Cholul.

¿Por qué protestan en Cholul, Mérida?

Los vecinos protestan por el abuso que en su contra pretende la inmobiliaria, señalan que esta tiene los recursos suficientes para excavar sus propios pozos, construir su tanque elevado y su propio sistema de agua potable; colgarse de la red hidráulica de la colonia, dicen, es inadmisible y una vergüenza.

La comisaria aseguró que los vecinos de la zona trabajan en la limpieza, deshierbo y mantenimiento del parque de la colonia, y, aunque han solicitado apoyo, afirmó que la respuesta a todo lo que se solicita es “No hay presupuesto”.

Mencionaron que Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida, no ha visitado el lugar, sólo esperan que la autoridad municipal ahora si atienda el problema de la distribución del agua potable, pero insistieron en negarse a que el desarrollador de “Bosques de Cholul” se conecte a la red de la colonia.

“Bosques de Cholul”: nuevo desarrollo inmobiliario en Mérida

Además mencionaron que no saben con exactitud cuántas casas conforman el desarrollo “Bosques de Cholul”, lo que sí saben es que son cinco etapas y que las casas se venden desde un millón ochocientos mil pesos hasta más de dos millones de pesos.

Consultando el plan maestro del proyecto que la propia inmobiliaria promueve a través de internet, se observa que, tan sólo en los primeros metros de la entrada principal de la privada, contempla por lo menos 30 residencias, el número total podría ser 10 veces mayor.