Impulsan desde USEM la mejora del tejido social

El tejido social se ha ido rompiendo por el autoritarismo, señaló Ari Magaña Cicero, fundador de la organización “De joven a joven”, durante la ponencia “Liderazgo positivo para la transformación del tejido social”, que impartió ayer junto con Andrea Páez Caamal, docente del taller “Aprender sirviendo” de la Universidad Marista.

La ponencia, la segunda del programa “Unir y formar” de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) se llevó al cabo en el club de playa Marina Silcer Malecón del puerto de Progreso, y sirvió para inspirar y animar a dirigentes de empresas hacia la construcción del tejido social y liderazgo positivo.

“Las decisiones, las concepciones, las ideas, los ideales que se han generado a partir de pocas mentes y que a partir de eso no se han generado diálogos, únicamente copias”, indicó Ari, también coordinador del proyecto “Salud mental integral”.

Por su parte, Andrea Paz señaló que hoy en día, y a partir de la pandemia, se potencializaron muchos problemas que siempre habían estado, pero que uno no se daba cuenta como la pobreza extrema, el suicidio o la deserción escolar.

Abordada antes de su participación, Andrea Páez señaló que las problemáticas que se atenuaron con la pandemia hicieron que el tejido social vaya por diferentes direcciones.

En ese sentido, dijo, es necesaria su reconstrucción para regresar a temas como la conectividad, el trabajo en equipo y el sentirse como parte de un todo para juntos avanzar por el bien común.

La joven, quien también se desempeña como promotora de procesos participativos a favor de la autonomía de las comunidades y la regeneración del tejido social, agregó que uno puede aportar desde donde se encuentre.

“Las empresas también, con otro tipo de medios puede ser que la gente que participa en las instituciones y las empresas buscan hacer un cambio en la sociedad. Al final, si los colaboradores están bien, también van a estar bien las familias de los colaboradores”.

La joven hizo un llamado a hacer las cosas adelante y a darse cuenta de que la única forma de salir adelante es con humanidad y colectivamente. “La única forma de crecer es con los demás”.

A su vez, Ari comentó que el liderazgo positivo se refiere a regresar la parte humana en las empresas, los negocios y la vida general.

“Es como retomar el tema central de que como seres humanos los más importante es la forma como nos relacionamos con los demás porque somos seres sociales y necesitamos de los demás”.

Dijo que antes de la pandemia había la creencia que uno podía ser independiente y no necesitar de los demás. “Depender de los otros no es malo, pero hay que trabajar en esa relación de dependencia con los demás para que no se refiera en una relación tóxica, en la que uno se aprovecha del otro, se lastiman o no hay empatía”.

También compartió que un líder positivo es aquel que escucha, dialoga y puede llegar a acuerdos y consensos. “Es difícil, pero es posible”.

La presentación contó con la presencia de Josué Lozano de León, presidente de la USEM Mérida, quien en su mensaje de bienvenida compartió qué es la USEM y cuál es su misión.— IVÁN CANUL EK