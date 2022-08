Urge seguimiento a casos por mal uso de recursos

Es bueno ver que ya se empieza a proceder judicialmente contra exautoridades municipales que hicieron mal uso de los recursos públicos, pero es necesario dar un seguimiento más cercano y acelerar los procesos, dijo Patricia McCarthy Caballero, exconsejera electoral federal en Yucatán.

Según expuso, en 2021 se postularon para reelegirse 47 exalcaldes, de los cuales 46 tenían observaciones sin aclarar, con un daño de más de 454 millones de pesos y hasta hoy no se sabe si ya lo aclararon.

“El 55% de los hoy alcaldes que se reeligieron llegó arrastrando observaciones, y más atrás se ve a muchos que siguen con cuentas pendientes y vuelven a ocupar cargos públicos, y siguen sin informar si ya las solventaron o no”, afirmó la también dirigente del Frente Cívico Familiar (FCF).

En los últimos días se informó que en los juzgados penales se logró procesar varios expedientes de la Fiscalía Especial Anticorrupción del Estado contra exalcaldes y hasta dos excabildos completos del interior del estado (Progreso es uno de ellos) por delitos de corrupción, principalmente peculado.

Daño al erario

Al respecto, Patricia McCarthy expresó que son muy buenas noticias, pero consideró que son muy pocos, si se toma en cuenta que al menos en el FCF tienen documentado que tan solo 46 de los 47 alcaldes que buscaron ser reelectos tienen 965 observaciones acumuladas, de las cuales hasta 2021 solo solventaron 132.

El 86% estaba sin solventar o lo hizo parcialmente, generando un daño a la hacienda municipal de 454 millones de pesos.

“Estos datos duros nos llevan a concluir que existe una apremiante necesidad de darle un seguimiento más cercano a las observaciones y las denuncias por los casos de irregularidades en la cuenta pública, y es fundamental para evitar que quienes cometen estas ilegalidades vuelvan a ocupar cargos públicos”, puntualizó.

La entrevistada manifestó que en el FCF han intentado darle seguimiento, “pero cuando en esta organización civil tratamos de saber en qué estatus van esas observaciones, nos encontramos con que ya no tienen información”.

“Da gusto que avancen las denuncias, que por fin lleguen a los juzgados, pero se debe acelerar más y cuidar que no se permita postularse a quienes tienen observaciones sino hasta aclarar sus cuentas pendientes, y si no las solventan que no lleguen a otros cargos públicos, más cuando no se sabe si se solventaron o no”, insistió.

Como ejemplo de los que intentaron postularse con observaciones pendientes citó a Felipe de Jesús Medina Chi, que intentó reelegirse en Acanceh y perdió.

Otros alcaldes que también tienen pendientes por solventar y sí fueron reelegidos son:

En Telchac Puerto, Juan Alfredo Marrufo Díaz con 26 observaciones; en Tepakán, Weyler Aarón Coral Manrique, quien tenía 16 observaciones; el de Tekax, Diego Ávila Romero, con 31 de las cuales 15 no estaban solventadas; en Motul, Roger Aguilar Arroyo presentó 30 observaciones y tenía 14 sin solventar.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA