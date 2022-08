Yucatán: Ciudadano presenta amparo para que alcalde de Kanasín lo desbloquee de Facebook

Gabriel Solís Herrera, quien la semana pasada interpuso dos quejas en el Sistema Estatal Anticorrupción contra el presidente municipal de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, solicitó hoy lunes un amparo en el Poder Judicial de la Federación para que el alcalde y el regidor de Educación, Aarón Solís Herrera, lo desbloqueen de sus redes sociales.

Acompañado de sus abogados, Solís Herrera informó que el alcalde lo bloqueó el 11 de julio de su cuenta de Facebook por un comentario que hizo en una publicación del edil sobre su visita al Congreso del Estado para firmar la Ley 3 de 3.

“Yo le cuestiono (en ese mensaje) sobre qué están realizando, el nepotismo que obra en el municipio, el desvío de recursos públicos, el despilfarro de recursos públicos…”.

Tres días después, Gabriel Solís ingresó a la cuenta del regidor de Educación, Aarón de Jesús Solís Herrera, a quien le cuestionó cómo obra la educación en el municipio y su inactividad dentro de la comisión que ostenta.

“A raíz de eso, de su intolerancia y desconocimiento de las garantías constitucionales que me amparan como ciudadano, me bloquean”, indicó.

Y aseguró que no es el único ciudadano de Kanasín que ha sido bloqueado de redes sociales por las autoridades.

"Estamos procediendo legalmente, estamos reaccionando o procediendo con total apego a derecho".

"No necesitamos difamar a nadie, actuamos con apego a las instituciones, con la ley que nos ampara y la declaración de los derechos humanos”.

Solís Herrera añadió que el alcalde de Kanasín y el regidor de Educación realizan acciones que violan sus garantías respecto de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, sustentadas y establecidas en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna.

Por su parte, el abogado Martín Cardeña Sánchez, asesor de Gabriel Solís, señaló que los ciudadanos tienen toda la libertad de exponer las acciones de los funcionarios públicos, y ellos, como tal, "tienen que aguantar las críticas".

“La libertad de expresión conlleva una responsabilidad y si yo en mi Facebook o mi Twitter hago o publico acciones de mi gobierno, tengo que tener la responsabilidad de aguantar las críticas y los aplausos".

"Insultos no, el insulto y la amenaza no están permitidos, solo la crítica social siempre y cuando se conduzca con responsabilidad”, apuntó el abogado.

Añadió que en el caso de su asesorado se demostró mediante capturas de pantalla que no amenazó al presidente municipal y al regidor.

“Él critica, él comenta. El presidente no aguanta ese comentario o cuestionamiento y es por eso que bloquea a nuestro asesorado”.

Cardeña Sánchez precisó que alguien tiene todo el derecho de bloquear a alguien de su cuenta personas, pero cuando se trata de funcionarios que utilizan sus redes para promover e informar sus acciones de gobierno es válido y está permitido que el ciudadano critique.

Destacó que se está sentando un precedente en Yucatán, pues, hasta donde sabe, no se ha presentado un amparo por algún bloqueo en redes sociales.

“Sabemos de otros casos en otros municipios donde se ha bloqueado a ciudadanos, pero que al no saber o no tener asesoramiento no han podido realizar un amparo o las acciones jurídicas para realizar ese desbloqueo”, agregó.