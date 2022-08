Diputado llama a defender órganos electorales locales, por el respeto a las instituciones

Ante la intención de desaparecer las instituciones electorales en los estados, Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, declaró ayer “no debemos de dejar que esa inercia de chilanguizar, por llamarle de alguna forma, la impartición de justicia en los estados, se pueda establecer como una forma ya de generar un Estado de Derecho en cuanto a lo electoral, hay que trabajar fuerte en que se respeten las instituciones electorales”.

Por otra parte, sobre la posibilidad de construir otro edificio o más cambios por la reforma para aumentar de 25 a 35 los diputados locales, el legislador respondió que “no está contemplado, pero no nos hemos sentado a platicar del tema con el titular del Poder Ejecutivo”.

“Estamos seguros de que quedará resuelto ese tema, seguramente en próximos días y meses, entonces sin ningún problema, estamos en tiempo y forma”.

Al preguntarle si ya se calculó cuánto sería el aumento en el gasto del Congreso por el aumento de legisladores, dijo: “No hay una estimación, tendríamos que esperar a que los expertos en ese tipo de infraestructura puedan entrar, puedan hacer la estimación y nosotros estar muy atentos al tema, al final de cuentas será una inversión del Poder Ejecutivo en un edificio del Poder Ejecutivo”.

Entrevistado en el Centro Internacional de Congresos, a donde asistió invitado a la ceremonia de inauguración del Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, en el cual se expuso el tema de reformas con intención de desaparecer a las autoridades electorales estatales, el legislador estatal dijo no estar de acuerdo, porque ha costado mucho tiempo construir tanto al INE, como a los institutos electorales estatales, y la importante labor que funge y tienen los tribunales de los estados.

“Dicho sea de paso, aquí hay pruebas clarísimas de la imparcialidad del propio Tribunal Electoral, han sancionado incluso a funcionarios públicos de extracción de Acción Nacional y nosotros hemos sido siempre muy respetuosos en ese sentido, creo que no utilizar la impartición de justicia como brazo político de ningún partido es fundamental y hacia ahí debemos ir”.

Lamentablemente hoy día se corre el riesgo de que puedan desaparecer, “ha sido claro el punto en el cual Morena pretende desaparecer las instituciones y que se pueda centralizar lo electoral, y ya sabemos ejemplos muy claros en décadas anteriores de lo que pasó cuando todo se decidía en la ciudad de México”, dijo.

El diputado panista recordó que este es un tema que discuten y resolverán los legisladores federales en Ciudad de México.

De las acciones que se puedan hacer para evitarlo, Lozano Poveda recordó que, el gobernador Mauricio Vila, ha dicho con mucha claridad en reiteradas ocasiones, que se debe trabajar juntos, “trabajar unidos como un equipo, creo que eso nos da la fortaleza, el que podamos unir esfuerzos que el objetivo sea el mismo, independientemente de qué color se trate”.

Por eso, destacó, también reviste una importancia fundamental lo que pasó en la reforma política, porque diputados de prácticamente todas las bancadas, con excepción de dos (Movimiento Ciudadano y el PRD) no se sumaron a esta aprobación de una reforma política amplia en Yucatán, no es integral pero sí es amplia, que no solo aumentó el número de diputados, también estableció otras disposiciones importantes.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA