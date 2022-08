Situación del Isstey, en suspenso. Iepac espera que el TEEY resuelva una impugnación

Moisés Bates Aguilar, presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), informó que la impugnación del desechamiento de la solicitud de referéndum sobre las nueva Ley del Isstey sigue sin resolverse.

A más de dos semanas de la suspensión del análisis de esa consulta, el Iepac sigue en espera de que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) resuelva la impugnación presentada contra dicho instituto.

“Es un tema que está en suspenso en este momento, en espera de la resolución del TEEY”, así respondió el consejero presidente cuando se le preguntó si no es una “chicanada” el suspender la resolución a la solicitud del referéndum.

Entrevistado en el Centro Internacional de Congresos, a donde asistió como invitado al Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, Bates Aguilar dijo que los señalamientos en el sentido de que el Iepac “se prestó al juego del gobierno del Estado”, son opiniones que se fijan desde la esfera política y en el instituto no entran en debate sobre ese esquema. “La realidad es que el trabajo dentro del Iepac se cumple de manera profesional y todos los procedimientos se llevaron en tiempo y forma”, señaló el consejero.

El pasado mes de julio el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Seguridad Social del Estado, con la que dirigentes sindicales y trabajadores afiliados a esa institución no están de acuerdo, por lo cual pidieron por segunda vez al Iepac que lo someta a referéndum.

Sin embargo, cuando se dio trámite a la solicitud en sesión del 31 de julio pasado, por mayoría, los consejeros decidieron mantenerlo en suspenso y resolverlo hasta que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación porque la primera vez que se solicitó se desechó.

A la espera de una resolución

Sobre que de manera inusual el gobierno estatal publicara esa ley el mismo día que se aprobó para que entrara en vigor casi de inmediato, el funcionario electoral insistió en que el tema evidentemente puede derivar en varias interpretaciones a lo que establece la norma de la ley de participación ciudadana.

“Pero creo que el tribunal podría dar más claridad en cuanto al tema, me parece que la decisión que tomó el consejo electoral de pausar, de esperar a que se resuelva esta impugnación podría traer una cuestión de mayor claridad para las ciudadanas”, apuntó.

El consejero presidente recordó que la primera vez no pusieron en suspenso la solicitud porque fue una previa donde el ciudadano solicitaba un referéndum; sin embargo, la interpretación que se dio a la ley en ese momento establecía que no era sujeto en virtud de que todavía no era una ley, estaba apenas en dictamen, no se había aprobado.

Luego añadió que ciertamente estaba en posibilidad de ser aprobada como finalmente pasó, pero la ley establece que las minutas de ley son las que se someten a consulta, en este caso bajo la definición en ese momento no lo era, y el Congreso de acuerdo con la ley tenía hasta cinco días para enviar sus minutas de leyes aprobadas.

El consejero presidente insistió que en este momento están en espera de la resolución del tribunal y cuando lo resuelva, entonces nuevamente el consejo del Iepac convocará a sesión pública para determinar, analizar y resolver lo que corresponda.