Apelarán un fallo judicial en caso de un exalcalde

Tras confirmar que la Fiscalía Especializada en Anticorrupción apelará la resolución de no vinculación contra el exalcalde de Tahmek acusado de peculado, el fiscal José Enrique Goff Ailloud informó que próximamente esperan celebrar audiencias iniciales de al menos cuatro carpetas judicializadas contra otros exfuncionarios acusados también de peculado y de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Se le entrevistó en relación con la pasada audiencia judicial celebrada con motivo de la imputación penal que se le realizó al expresidente municipal de Tahmek en la que la titular del Juzgado de Control con sede en Kanasín decretó el sobreseimiento del asunto a favor del exedil.

El fiscal señaló que tal como fue expuesto en la audiencia pública el ejercicio de la acción penal en ese caso derivó de una investigación exhaustiva que tuvo su origen en la denuncia del Auditor Superior del Estado.

Además, recordó que esta denuncia fue debido a que durante el procedimiento de fiscalización de la cuenta pública del municipio se detectaron operaciones que reflejaban posibles simulaciones en el pago de bienes y servicios por parte de proveedores externos.

Por eso, continuó, se hicieron los actos de investigación que estimaron pertinentes, entre ellos, la revisión de la documentación contable del municipio, solicitud de información a diversas autoridades en materia de contabilidad gubernamental, informes de la propia Auditoría Superior, inspecciones a cargo de la Policía Estatal de Investigación, incluso se solicitó la colaboración a autoridades fuera del Estado, así como la recopilación de diversos testimonios.

Él citó que a grandes rasgos entre los diversos datos de prueba que expusieron ante la jueza de control está la declaración de alrededor de 20 exservidores públicos municipales que laboraron en la época de los hechos, y dijeron que los servicios no fueron prestados, los bienes no fueron adquiridos, y fue corroborado con una de las empresas, ya que su propio administrador declaró que la empresa que representaba no le brindó servicio alguno al ayuntamiento.

Luego agregó que la defensa, en uso de sus derechos, argumentó a su favor la declaración de tres de los 20 testigos que habían declarado previamente ante la Fiscalía.

En sus comparecencias hicieron alusión a algunos servicios que refirieron sí habían sido prestados, sin tener claridad sobre la forma en la que se dieron o quién los prestó y sin que les constara en forma directa si alguna empresa particular realizó estos actos ni los montos erogados por ello.

De igual forma, añadió que la defensa ofreció un peritaje en materia contable, así como la declaración de dicho perito ante la Juez de Control quien señaló que las facturas usadas en las operaciones comerciales estaban vigentes ante el Sistema de Administración Tributaria, por lo cual dicha validez corroboraba que los bienes y servicios si fueron prestados.

En virtud de lo anterior, la Juez de Control decretó el sobreseimiento del asunto, considerando que no se actualizaban los elementos del delito de peculado, por lo que dejó en imposibilidad a la Fiscalía Anticorrupción para ejercitar la acción penal en contra de los ex servidores públicos por estos hechos.

Derivado de lo anterior, dijo que la Fiscalía Anticorrupción presentará el recurso de apelación a efecto de que sea ahora el Tribunal Superior de Justicia quien conozca acerca de los hechos, analizando los argumentos expuestos por la fiscalía, así como los argumentos de la defensa y resuelva lo conducente, es decir confirme o revoque la determinación judicial, de la cual serán respetuosos.

Goff Ailloud informó que en lo que va del presente año, ya se ejercitó acción penal en contra de 22 exservidores públicos por hechos de corrupción, y hasta la presente fecha se logró la vinculación a proceso de 13 de ellos.

Igual precisó que en próximos días deberán celebrarse las audiencias iniciales de cuatro carpetas judicializadas más, a fin de formular imputación por los probables delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.