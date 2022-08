Corridas de toros en Yucatán: ¿Quién regula las construcciones de los palcos taurinos?

¿Quién supervisa la construcción de los palcos?, ¿son apropiados los materiales? Son algunas preguntas que dejaron los accidentes ocurridos la semana pasada en las corridas de toros de Pustunich y Kiní, comisarías de Ticul y Motul, respectivamente.

En realidad, no hay una ley o reglamento estatal que regule la construcción de estructuras o palcos para las corridas de toros que se llevan al cabo en cabeceras y comisarías de prácticamente los 106 municipios de Yucatán. Los propios municipios cuentan con sus propios reglamentos.

En Oxkutzcab, por ejemplo, para la construcción de los palcos se verifica que cada horcón tenga al menos 60 centímetros de profundidad, uniones con tornillos pasantes y no atados con soga, travesaños gruesos (15 a 20 centímetros); madera dura de la región y no seca, que los cables de energía no estén pelados y que la reja de acceso al ruedo se encuentre en buen estado.

Mientras, en Tizimín se establece que la profundidad de los horcones debe ser de 90 centímetros, la madera debe estar en buen estado y los amarres hechos con bejuco.

¿Qué dice Procivy sobre los palcos taurinos?

Enrique Alcocer Basto, director de la coordinación Estatal de Protección Civil, señala que si bien la dependencia a su cargo se puede coordinar con los municipios para la supervisión de eventos y la aplicación de medidas en caso de emergencia, las coordinaciones municipales supervisan y hacen visitas a los cosos.

Sin embargo, comenta, hay casos cuando a solicitud de la coordinación municipal o del alcalde o alcaldesa, la coordinación estatal realiza esas visitas, entonces se manda hasta a ingenieros para que revisen las estructuras.

“Cuando hacemos este tipo de visitas se checa este tipo constructivo, los materiales —por ejemplo, que no sean palos viejos para que no se quiebren—, la profundidad en que se deben poner (los horcones), el fluido de energía… se ve todo lo relativo a la seguridad del coso taurino, y se le indica al ayuntamiento que pidió la visita que se tome en consideración si algo se tiene que corregir”.

Lo que no realiza la coordinación estatal, al menos directamente, son pláticas a los palqueros sobre seguridad. “Tratamos con las autoridades municipales. A veces la propia autoridad municipal nos invita o nos informa que durante la visita estaría presente algún representante o algún palquero”.

Procivy no autoriza los cosos taurinos

Alcocer Basto recalca que, al igual que en otros temas, el coso taurino no es autorizado por Protección Civil. “La supervisión, para ver si tiene o no alguna objeción respecto a ese foso, es lo que Protección Civil hace, pero la autorización generalmente corresponde a un departamento de espectáculos, a la secretaría municipal…”.

Según precisa, la actuación de Protección Civil en las corridas de toros es similar a otros espectáculos.

“Si sobrepasa el aforo se puede suspender la actividad o una clausura u otro tipo de medidas. Es como cualquier evento, la responsabilidad es del organizador, ni siquiera es del ayuntamiento”.

Tras los sucesos registrados en Pustunich y Kiní, Alcocer Basto informa que la dependencia emitirá recomendaciones para que mejoren la manera en que operan técnicamente estas estructuras.