Lamentan que no haya un diputado por los migrantes en Yucatán

“Nosotros los mexicanos que vivimos en el exterior tenemos muchas ganas de ejercer nuestra mexicanidad, y la parte esencial de cómo se ejerce es precisamente a través de tener tus documentos en regla y votar”, afirmó César Augusto Michel Aldana, director de la Fundación de Mexicanos Migrantes por sus Derechos Políticos.

El dirigente fue entrevistado en el marco del Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales que ayer concluyó en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán.

Además, señaló que hay un gran interés en votar por parte de los mexicanos que están en el extranjero, “pero lo que pasa es que hay muchas trabas para votar fuera del país, desde el momento de obtener la credencial es muy difícil, hacen un viacrucis para obtenerla”.

“Tenemos que hacer registros temporales para poder votar, y estos se hacen de septiembre a diciembre del año previo a la elección, ya se imaginará quién se entera de que habrá elecciones el próximo año, nadie, y cuando estás viendo las campañas, ya no te puedes registrar”, explicó.

El entrevistado precisó que por eso afirma que no es que no haya interés de los mexicanos en el exterior, “si queremos participar, queremos votar, queremos que nos tomen en cuenta no queremos ser nada más un número en remesas”.

“Por eso nos hemos organizado, estamos trabajando y el día de hoy estamos aquí trabajando con el tribunal, porque el tribunal otorgó una acción afirmativa migrante”.

En esta acción afirmativa, continuó, se establece que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos político electorales de los mexicanos, sin importar cuál sea su lugar de residencia.

Y consideró que se puede reducir toda esa tramitología para votar, para lo cual se necesitan algunos cambios legales y la voluntad del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los institutos electorales en los estados.

Por otra parte, declaró que en el caso de Yucatán se necesita también la representación de los yucatecos en el exterior, que estén representados alguien que hable por ellos aquí en su entidad, sobre todo por la cantidad de yucatecos que están fuera de su tierra.

Expatriados

“Se tiene formalmente que por lo menos hay 250 mil yucatecos que han hecho algún trámite en los consulados, pero nosotros pensamos que son más de 800 mil los que viven en el exterior, y estos no tienen una representación ni a nivel municipio, ni a nivel Congreso del Estado”, indicó.

El director de la fundación mencionó que ahora que se va a ampliar el Congreso de 25 a 35 diputados, “nos apena mucho que nadie haya tocado el concepto del diputado de los yucatecos en el exterior, no están por ninguna parte, son los grandes ausentes, son los desaparecidos de las reformas”.

Por ello, anticipó que pedirán se inicie el procedimiento para pedir una afirmativa ficta, si es necesario acudirán hasta a los tribunales, para que sean estos los que decidan fortalecer la representación de los yucatecos en el extranjero.

“Nosotros pedimos al Congreso, a los legisladores, al gobernador se lo pedimos, que se respete y se otorgue la representación política de los yucatecos desde el exterior, donde trabajan día a día para mandar apoyos a sus familias, y que si están lejos de la Península, es porque están en la búsqueda de las condiciones para salir adelante”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA