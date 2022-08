Mérida. Vecinos del Fracc. Las Magnolias llevan varios días sin luz

MÉRIDA.- Numerosos vecinos del fraccionamiento Las Magnolias, en el norponiente de Mérida, viven desde hace más de dos días sin energía eléctrica.

Todas las viviendas, partir de la calle 63 a la 61 E entre 52 y 54 no cuentan con el servicio de energía eléctrica desde la tarde del lunes 15 pasado.

Pese a los múltiples reportes a los teléfonos de emergencia de la CFE, las familias de ese complejo habitacional son ignorados por los empleados de la paraestatal.

Vecinos de Mérida protestarán contra la CFE

La situación es tan crítica, que los vecinos se organizan para realizar una protesta y cerrar las principales calles de acceso al fraccionamiento, en particular donde circulan las más transitadas.

Los afectados se preguntan si así como son diligentes los voceros de la CFE para dar a conocer los lugares donde supuestamente efectuarán reparaciones, por qué no se toman el tiempo para atender esa emergencia.

"Ya estamos desesperados, ya ni nos contestan en los teléfonos de la CFE, o en el 071 de los reportes, y ya no tenemos no sólo luz sino también agua, no hay presión, qué clase de personas son los que ahí trabajan", expresó una de las molestas vecinas del rumbo.- Megamedia