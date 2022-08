Unidad por su legado; recuerdan las palabras de Víctor Cervera Pacheco

Al cumplirse ayer 18 años del fallecimiento de Víctor Cervera Pacheco, se realizaron cinco actos de homenaje.

Dos de esos actos fueron organizados por su viuda, Amira Hernández Guerra, sus hijos, hijas y nietos, que asistieron a una misa a las nueve de la mañana en la iglesia de San Sebastián, para luego visitar la tumba en el Panteón Florido.

Los otros tres eventos fueron organizados y realizados durante el día por la dirigencia estatal del PRI y los comités municipales de ese mismo partido en Progreso y Dzemul —donde nació Cervera Pacheco—, con ofrendas florales en ambos municipios. También se llevó al cabo una reunión y guardia de honor ante su monumento en la Casa del Pueblo.

La misa en San Sebastián, donde, además de su familia, asistieron pocos amigos, como Nerio Torres Arcila, fue oficiada por el obispo auxiliar monseñor Pedro Mena Díaz y el párroco Lorenzo Mex Jiménez.

Como parte de la ceremonia se recordó algunas de las obras que como gobernador realizó Cervera Pacheco en favor de la iglesia, como los trabajos en el convento de Conkal y la casa de los sacerdotes.

En Progreso, se depositó una ofrenda floral ante la placa que lleva su nombre en una de las avenidas de ese puerto. En el evento participaron los exdiputados Lila Frías Castillo, Enrique Magadán Villamil y Porfirio Trejo Zozaya.

En Dzemul, 11 habitantes de la comunidad depositaron una corona de flores e hicieron una guardia de honor ante su monumento.

Al único de los eventos organizados por el PRI al que asistieron familiares del que fuera dos veces gobernador del Estado, fue al realizado en la Casa del Pueblo. El acto, encabezado por el líder estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, contó con la presencia de Felipe Cervera Hernández, quien fue acompañado de su esposa, Karla Acereto y su hijo, Felipe.

A diferencia de años pasados, sobre todo de los primeros aniversarios luctuosos de este personaje político, cuando incluso resultaban insuficientes las sillas que se instalaban en el patio central de la Casa del Pueblo, en esta ocasión asistieron alrededor de 30 o 40 personas, principalmente los integrantes de la dirigencia estatal, así como los líderes de los sectores obrero Luis Briceño Contreras, del campesino Juan Medina Castro, y el popular Karla Franco Blanco.

También asistieron Gaspar Quintal Parra, diputado local; Gabriela Aguilar Ruiz, coordinadora de la bancada de regidores priistas de Mérida; la exsenadora Angélica Araujo Lara y los exlegisladores Roberto Pinzón Alvarez, Ignacio Mendicuti Pavón, Feliciano Moo y Can, y algunos exfuncionarios estatales.

En representación del senador Jorge Carlos Ramírez Marín acudió Rubén Calderón Cecilio.

En su mensaje, Cervera Hernández dijo que un comentario muy recurrente que le hacen sobre los acontecimientos del Estado, su partido y la política en general es: “Qué pensaría don Víctor Cervera” o “qué diría don Víctor”. Luego de decir que ya se cansó de pensar en eso, señaló:

“Amigas y amigos, 18 años después creo que es hora de dejar de pensar qué haría o qué hubiera pensado Cervera y ponernos a actuar. Si seguimos pensando qué hubiera hecho o qué hubiera pensado, de la anécdota no vamos a pasar”.

En 2004, cuando Cervera Pacheco perdió las elecciones por la alcaldía de Mérida, le indicó a su padre que “les robaron las elecciones”, y él de inmediato le respondió: “Shh..., quieto, te entiendo como hijo que hables así por cariño, pero si te gusta la política, tienes que empezar a asumir los resultados de los actos que como políticos hacemos.

“Como sea perdimos, y si queremos ganar, tenemos que empezar a reconocer las cosas que no hicimos bien, para evitar repetir esos escenarios y salir con escenarios ganadores..., es la única manera”.

Ante las situaciones que hoy se viven en el PRI, su padre diría: “Ponte a trabajar a luchar, porque el priismo no llega solo, las elecciones se ganan desde antes del proceso electoral, se ganan con la confianza”, comencemos con la confianza de quienes estamos y de quienes se han alejado de nuestro partido, porque han tenido razones y hay que ser también generosos con eso”.

Manifestó que cuando hay una relación tóxica, como en una familia, no se vale decir que quien se sale porque no le hacían caso, lo mal trataban o lo que fuera, no se vale decir que es malagradecido, hay que ver cuál era el ambiente tóxico, componerlo y pedir de favor se reintegre a la familia pedirlo de favor y con humildad.

“Eso tenemos que hacer los priistas que estamos aquí, revestirnos de esa humildad que sé que la tenemos, para salir a buscar a todos y todas, pensando con generosidad en el Yucatán que queremos para todos, para todas nuestras familias”, indicó.

“Tenemos que definir si queremos un gobierno que voltee a ver a los ciudadanos cuando más se necesita, o un gobierno que lo más importante sea cobrar placas cuanto antes, o te mando a la policía para cobrar y que pague las deudas que yo mismo asumí con irresponsabilidad como es el gobierno que tenemos actualmente”, afirmó.

“Quieren saber que diría Cervera, diría ponte a trabajar, ponte a trabajar a luchar y vas a encontrar los resultados, seguro eso si lo diría, porque lo dijo una y otra vez en micrófonos como este; ‘unidad y trabajo dan como resultado el triunfo’. Eso es lo que podemos hacer en Yucatán, lo he dicho ya con esta 18 veces en esta Casa del Pueblo, una en cada aniversario”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA