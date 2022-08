La iniciativa de movilidad, bajo fuertes críticas

Organizaciones que opinaron sobre las dos iniciativas para la creación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Yucatán demeritaron estas propuestas, expusieron que no asimila el espíritu central de la Ley General de Movilidad y hay una desarticulación entre las instituciones que aplicarán esta normatividad cuando se apruebe.

Los representantes de la Cámara de Comercio de Mérida, Colegio de Diseñadores y del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, Movilidad Urbana del Laboratorio de la Universidad Modelo y Cicloturixes también consideraron muy breve el tiempo para la exposición del tema, de solo 10 minutos, y muy limitada a la participación ciudadana porque la movilidad es un tema que interesa a todos.

Incluso, la Canaco, Universidad Modelo y Cicloturixes dejaron por escrito sus planteamientos y sugerencias porque les fue imposible narrar todo en el tiempo que les dieron.

En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde fueron invitados, Everardo Flores Gómez, representante de la asociación Cicloturixes, pidió un minuto de silencio por las dos personas fallecidas en el accidente del domingo en la carretera federal Mérida-Progreso, recordó que al año mueren 40 ciclistas en promedio en el estado, y es necesario reducir las velocidades y aplicar las fotomultas.

Cambios

“El marco jurídico que regirá la política de movilidad en Yucatán será necesario no solo promulgar la Ley de Movilidad que sustituya a la Ley de Tránsito y Vialidad, sino que será necesario modificar y adecuar otras leyes o instrumentos”, dijo Everardo.

“Deberá estar fundamentada en lo establecido en la Constitución y lo que dispone la Ley General de Movilidad, incluir buenas prácticas internacionales y el reconocimiento de los avances regulatorios de las 16 leyes de movilidad que desde 2013 se han creado en el país porque son espacios innovadores en seguridad y vialidad”.

“El consejo que doy es que se revisen todas las 16 leyes, Yucatán está entre éstas que no tiene una ley de movilidad, y la nueva ley no puede estar abajo, sino encima porque es el espíritu que los guíe a ustedes para tener una ley de movilidad a la altura de las necesidades del estado”.

Luego dijo que Cicloturixes elaboró 10 condiciones para mejorar las iniciativas, pero solo alcanzó a exponer cinco por falta de tiempo. La principal propuesta es que la nueva ley de movilidad debe regular la velocidad “que es la que mata”.

En calles locales con entornos escolares y hospitales el tránsito debe ser de 20 kilómetros por hora, 30 kph en calles secundarias y terciarias, 50 kph en avenidas primarias y sin acceso controlado, 80 kph en carriles centrales de avenidas de acceso controlado, 80 kph en carreteras estatales fuera de zona urbanas; y no más de 50 kph en todas las intersecciones.

“Esto es fundamental, me parece que la ley debe tomar este tema y aplicar la sanción a quienes no respeten estas velocidades”, explicó. “La velocidad mata, ya lo dijo la ONU, es el punto medular de esta ley bajar los límites de velocidad”.

Entendemos que causará una afrenta social porque estamos acostumbrados a ser rápidos y furiosos y en esta sociedad nadie quiere ir lento, todos quieren ir a exceso de velocidad y no hay multas, excepto en el Periférico y algunos tramos, pero hay exceso de velocidad en calles primarias, calles secundarias y hasta en estacionamientos de las plazas comerciales, donde circulan a más de 20 kph”.

Luego expuso que los ciclistas no deben tener restricciones para circular y transitan en el Anillo Periférico porque no hay carriles para ellos en las calles laterales. Además, no hay cruces peatonales a nivel piso seguro y por ello atraviesan los carriles del Periférico, muchas veces con resultados trágicos.

Tecnologías

A su decir, la nueva ley de movilidad debe incorporar las tecnologías para la prevención y captación de infracciones. La Policía debe usar las cámaras que hay en toda la ciudad para detectar violaciones al reglamento de tránsito e identificar en imagen y vídeo a los responsables y aplicar la fotomulta en casos de detección de exceso de velocidad, paso de luz roja, invasión de paso peatonal, circular en sentido contrario, uso de distractores al volante, no usar el cinturón de seguridad, dar vuelta prohibida, invasión de paso peatonal o estacionar en lugares prohibidos.

Y advirtió que si no se aplican las multas, Yucatán seguirá como siempre aunque tenga una ley muy bonita y bien elaborada.

También propuso que las licencias y permisos de conducir sea estricto y no solo una simulación o que el aspirante solo cumpla con realizar bien las pruebas de manejo. El examen debe incluir un capítulo del cuidado de los peatones y ciclistas y conocer la pirámide de movilidad.

“Escuché al compañero de la cámara de comercio (Elías Dájer Fadel, quien expuso las aportaciones del sector comercial), tiene un desconocimiento de lo que significa la movilidad, no está informado, no tiene las herramientas para que entienda la pirámide de la movilidad, eso tiene que estar claro, es algo que no entendió y por ello en el examen de la licencia debe estar este tema”, señaló.

Iván Rodríguez Gasque y Elías Dájer Fadel expusieron los comentarios de la Canaco ante los diputados de esta comisión.

El líder de la Canaco solicitó uno de los tres espacios que tendrá la sociedad civil en los nuevos órganos rectores de la movilidad, un comité y observatorio, porque la movilidad es básica para el fortalecimiento económico del estado, influye en la vida directa del estado y es necesario que algún representante del sector económico integre esos dos organismo.Elías Dájer señaló que las iniciativas más parece de tránsito y manejo de vialidades terrestres que de movilidad y el derecho al tránsito está garantizado por la Constitución federal. A la Canaco le preocupa la jerarquización en términos de poner etiquetas y hablar de peatones y conductores motorizados porque la movilidad es dinámica, no todos los ciudadanos son motociclistas o peatones, se intercambia esa movilidad dependiendo de la necesidad de movilización de la persona.“Nos llama la atención que la ley va dirigida a un punto de vista distinto a lo que pretende defender”.

“El objetivo es reducir las fatalidades y cuando se abre la pirámide, erróneamente se piensa que el peatón es el más vulnerable, pero los datos nos muestran que más del 40% de los accidentes fatales son de motocicletas”.

“Por ello creemos que estar poniendo etiquetas y poner en la punta al peatón, que representa el 6.5% de las fatalidades, queremos que sean de cero, pero si estamos priorizando, hay que priorizar la seguridad de todos”.

“Al priorizar a los peatones estamos dejando fuera a ese 40% de motociclistas en riesgo. Es allí donde queremos llamar la atención de ustedes, es importante que no se limite la ley a un cierto grupo de ciudadanos que utilizan una vía de transporte, no pretender usar vías que no fueron diseñadas para ellos”.

“Cada vía tiene un uso específico, por ejemplo una pista de aeropuerto, una riel de tren, no puede cruzarla el peatón. Vamos a vivir una serie de problemas si usan vías que no son las idóneas para cada movilidad”.

Otro punto importante que expuso Dájer Fadel es que el ciudadano debe tener el derecho de expresar sus opiniones cuando se trate de cambios en el uso de los espacios públicos y calles porque una decisión unilateral y arbitraria puede dar pie a una situación grave por el resto de su vida de la persona que eligió esa zona por alguna actividad comercial, por sus características y vialidades.

En otra sesión, la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción aprobaron el inicio del proceso de ratificación o no ratificación del titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Jonathan Antonio García Ramírez.

El presidente de la comisión, Erik Rihani González, informó que el funcionario de la ASEY deberá presentar un informe de su gestión en un plazo de dos días para evaluar los elementos y determinen su ratificación o no.— Joaquín Chan Caamal