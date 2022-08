Premian interés en las ciencias

La estudiante recién egresada de la Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Fanny Balandra Hernández, obtuvo el primer lugar en la Categoría B de estudiantes de Educación Media Superior en la convocatoria “Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 2022”.

De acuerdo con un comunicado, la joven obtuvo ese reconocimiento por elaborar el artículo de investigación denominado “Efectos de los componentes alelopáticos de las plantas de zacate limón y hierbabuena (sobre la germinación de cultivos de lechuga local en la Península de Yucatán)”.

Fanny Balandra comentó que siempre se ha sentido atraída por la biología, el estudio de las plantas y su reproducción, así que decidió estudiar la Licenciatura en Biología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uady.

Sobre su participación en la convocatoria, señaló que participar en ese tipo de concursos demuestra la capacidad que tienen los estudiantes en las diferentes áreas.

“Me siento muy orgullosa del resultado que obtuve, además de toda la evolución que he tenido a lo largo de estos tres años de preparatoria, los cuales no habría podido continuar sin el apoyo de todas las personas que me rodean, como lo son mis profesores y familia”, apuntó.

La joven compartió que le ha costado llegar hasta donde está, pero todo es posible con esfuerzo y dedicación. Recordó que ella estudiaba hasta muy tarde, a veces madrugada, y tenía que despertar al otro día muy temprano porque participaba en la Olimpiada de Atletismo.

“Todo valió la pena y hoy egreso con muy buen promedio, agradezco a mis maestros que siempre estuvieron presentes apoyándome y a mi familia que me alentaba a seguir y no rendirme”, agregó.

El director del plantel, Carlos Rosas Espadas, destacó que este logro es el resultado del trabajo de la joven. Reconoció la autodisciplina que ha tenido, así como el apoyo que ha recibido de su familia y la institución.

“Nos toca ahora ver su crecimiento profesional, tiene muy buenas bases y sé que logrará todo lo que se proponga, es una de las estudiantes que se destacó por su dedicación y empeño que les ponía a todos sus proyectos”, expresó.