Lotes de inversión en Yucatán, un riesgo caro que figura como “cinturones de pobreza”

Luis Alberto Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), ve otro riesgo importante para el Estado en la promoción y venta de lotes de inversión en Mérida y sus inmediaciones.

En entrevista y acompañado del presidente local de Canadevi, Sergei López Cantón, el dirigente mencionó que precisamente este tema fue uno de los que platicó con sus compañeros yucatecos porque es algo que no solo se da en Mérida.

Sin embargo, dijo, Yucatán se presenta como una vitrina de venta de lotes de inversión en otros lados del país, incluso en otros países.

Los lotes de inversión en Yucatán ya son famosos y es importantísimo que los ataquen los gobiernos estatal y municipal porque son un riesgo social, económico y legal, advirtió.

En la parte social son lotes que no tienen ningún servicio urbano y cuando se habiten crearán cinturones de pobreza porque difícilmente les llegarán todos los servicios que requiere una población, abundó.

En lo económico, refirió, cuesta 138 mil millones de pesos al año atender todo este tipo de lotes rústicos que carecen de servicios, y en la parte legal y jurídica esos lotes de inversión no se pueden trasladar a un patrimonio aunque el comprador haya realizado el pago.

“Sí son un riesgo, sobre todo en la parte social; la parte ambiental porque contaminan al no tener forma de obtener los servicios de drenaje, alcantarillado y agua potable. No tienen luz, no tienen banquetas, no tienen calles, no tienen nada y sí representan un riesgo para la sociedad, para la gente y las autoridades”, destacó.