Comienzan las actividades por el Día del Cocodrilo

Con motivo de la cercanía del Día Nacional del Cocodrilo, que es el martes 23 de agosto, ayer en el Paseo Verde Los Henequenes hubo actividades para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y los hábitos que se tienen que cambiar.

Javier Omar Gómez Duarte, del grupo de especialistas de cocodrilos en Campeche y de granjas, indicó que en México hay tres especies de cocodrilos: el acutus, el moreletii y caiman crocodilus.

Antes de su exposición sobre cocodrilos señaló que en la Península de Yucatán hay dos especies de cocodrilo: moreletii y acutus, los cuales no son agresivos.

“Los cocodrilos no son agresivos. Mucho es culpa del humano que ingresa a espacios donde están estas especies”, señaló. “Los cocodrilos lo único que hacen es defender su espacio”.

“Tenemos experiencia de muchos años de estar trabajando con estas animales y cuando sabemos de los accidentes y empezamos a investigar vemos que el accidente se ocasionó por imprudencia principalmente del humano”.

Señaló que algunas veces perros y gatos se acercan a tomar agua y se vuelven presa del cocodrilo.

El especialista recalcó que el humano no es presa del cocodrilo, pero es peligroso si utiliza los cuerpos de agua ya sea para pescar o bañarse, a pesar de existir anuncios de que hay cocodrilos.

Gómez Duarte señaló que los cocodrilos tienen funciones muy importantes y una es control de población de fauna. Consumen alimentos, tanto fauna en el área acuática o que circundan en el área acuática.

“Son animales importantes porque en algunas zonas que son cuerpos de agua no permanentes ellos van formando cuevas, espacios escarbandos para mantenerse húmedos y eso permite que muchas especies, como especies y cangrejos, estén con ellos ahí”, expuso entre otros conceptos.

Día nacional

El cocodrilo es una especie protegida en México, su día nacional es el 23 de agosto.

Durante el programa de la jornada de ayer, Manuel Erosa Tamayo, de Planeta, cultura y medio ambiente y director de la Red de educación y cultura ambiental de Yucatán, indicó que “tenemos que empezar a cambiar los valores sobre la forma como tratamos el medio ambiente”.

“La educación no se puede dar si no cambiamos nuestros usos y costumbres. La educación no la dan en la escuela, la sociedad nos da la educación y si seguimos con los mismos usos y costumbres este planeta no tiene salvación”, advirtió

“Entonces la intención es difundir ese importante valor, empezar a vivir en armonía con la naturaleza y sobre todo en eventos culturales donde la gente empiece a comprender que está pasando y cómo podemos dar la solución”, indicó.

“El 23 de agosto es el Día Nacional del Cocodrilo, y hoy comenzamos con Semana del Cocodrilo En Los Henequenes”, reiteró.

Actividades

La actividad tenía programado espacios con asociaciones civiles para difundir lo que se hace en favor del medio ambiente en el marco del Día Nacional del Cocodrilo, así como conferencias sobre medio ambiente y cocodrilos.

Durante el programa, también se presentó un ballet folclórico, el juego de pelota el Pok ta pok de una escuela de Tahdzibichén y el espectáculo de Drilo el Cocodrilo, de títeres ambientales.

También se donaron arbolitos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Hoy domingo

Como parte de las actividades hoy domingo estarán en el Museo de Historia Natural, con el tema del manejo sobre el Cocodrilo, a las 12 horas.

Para mayor información de actividades pueden consultar la página de Drilo, el cocodrio, en Facebook, donde estará haciendo trasmisiones y se darán a conocer todas las actividades de la semana.—CLAUDIA SIERRA