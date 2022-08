Es mejor estar en la formalidad

Pedro Oxté Conrado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Yucatán, afirmó que aunque un trabajador informal gane más dinero, son más las desventajas que tiene en comparación con los formales, sobre todo en salud, vivienda y prestaciones, a las que no tienen acceso.

Cuestionado sobre el tema de que entre 10 trabajadores seis son informales en la entidad, según datos del Inegi, expuso que en la entidad hay muchas empresas que están solicitando personal.

“Creo que las personas no quieren estar en un trabajo formal porque consideran que los salarios no son suficientes para su subsistencia. Prefieren irse a la informalidad porque allá no pagan impuestos y no cumplen con obligaciones sociales y fiscales”, indicó.

Por ejemplo, dijo, un trabajador que está en la informalidad gana $500, $600 o hasta $700 diarios. Si entra a una fábrica, “a pesar de que tenemos los mejores salarios en los contratos colectivos de la CROC, $350 o $400 no es atractivo para ellos porque les descuentan el impuesto, Seguro Social e Infonavit, y sencillamente no es atractivo para ellos”.

El líder obrero afirmó que estar en la informalidad y no tener prestaciones es lo que tienen que valorar los trabajadores.

“En la informalidad no tienen oportunidad de acumular semanas de cotización en el IMSS para su pensión”, recalcó.

Además, tampoco acumulan recursos y semanas en su fondo de vivienda para obtener un crédito.

“Un trabajador en la informalidad tiene menos oportunidades de tener seguridad social para toda su familia y una vivienda digna”, dijo Oxté Conrado.— Claudia Sierra Medina