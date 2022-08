Promueve clínicas

Con el objetivo de brindar toda la información relativa a los servicios que ofrecen las Clínicas Comunitarias Wilma Marín, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín visitó el municipio de Tixkokob, donde señaló que todos los yucatecos deben tener acceso a servicios de salud dignos y de calidad, según se indica en un boletín.

“Sé que no hay nada más importante para ustedes que cuidar de sus familias y que para hacerlo, tener acceso a atención médica puede marcar la diferencia entre tener o no una mejor calidad de vida”, dijo.

“Para eso son estas clínicas, para que no tengan de qué preocuparse ni tengan que buscar a donde ir. Aquí encontrarán todo lo que necesitan, incluyendo medicamentos”, aseguró el legislador del PRI.

Acompañado del exalcalde de Tixkokob, Erick Quijano González, el senador yucateco destacó los beneficios que genera tramitar la tarjeta de membresía de la clínica Wilma Marín, como consultas gratis ilimitadas, servicios dentales, optometrista, análisis sanguíneos y medicamentos gratuitos o a muy bajo costo.

“Aquí no hay ningún truco, esto lo hicimos para ustedes, aprovéchenlo y usen los servicios que están a su disposición. Con la tarjeta podrán gozar de los mismos beneficios en cualquiera de las 10 clínicas que ya están funcionando en el estado; esto no es ninguna promesa, esto es una realidad”, subrayó.

Durante el evento, en el que se fundó el Comité Proclínica de Tixkokob, Ramírez Marín escuchó la presentación de la propuesta por parte del ingeniero Carlos Ávila Lara, para solicitar a la CFE el cambio de tarifa doméstica de la 1-B a la 1-C.

“El objetivo es que la gente pague menos luz, porque no es ningún secreto que debido al clima de nuestro estado se requiere usar mucho la energía, no es un lujo, es un derecho. Mérida tiene una tarifa más baja que el resto del estado y eso no es justo”, expresó el ingeniero Ávila Lara.

La propuesta fue respaldada por Ramírez Marín, quien ha hecho gestiones para reducir los costos de electricidad en Yucatán y, en general, en la Península, para lograr un crecimiento económico y social por igual.

De igual forma y, como parte de su apuesta por el deporte, el legislador entregó equipo deportivo a Ramón Concha Pech, entrenador y exboxeador, para que más jóvenes puedan prepararse en esta disciplina.

En el evento estuvieron presentes Fidel Sabido Lara, presidente del Comité de Palqueros; Geny Ancona Lara, regidora; Edwin Moo Aguilar, presidente del Comité Municipal del PRI, y Liliana Araujo Lara, exalcaldesa de Tekantó.