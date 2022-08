Ante una nutrida asistencia rinde informe el alcalde de Mérida

Mérida remonta los retos de la pandemia, recupera la senda del progreso económico, mejora sus servicios públicos y reafirma su alianza con la sociedad para un futuro prometedor, manifestó el alcalde Renán Barrera Concha durante su primer informe de acciones del período 2021-2024 al frente del Ayuntamiento.

El informe de Barrera Concha fue en un ambiente alegre por la música de trova del trío Ensueño, el despliegue de publicidad sobre sus logros en la antesala del Salón 6 del Centro Internacional de Congresos, la decoración con imágenes del bordado maya y dos pantallas en el recinto de la sesión solemne del Cabildo.

Acudieron numerosos representantes de la sociedad civil, autoridades encabezadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, mandos militares, líderes de cámaras empresariales y sociales, académicos, representantes de la iglesia católica por medio de arzobispo emérito Emilio Carlos Berlie Belaunzarán y un representante de la iglesia ortodoxa.

Asimismo, legisladores federales y locales del PAN, Morena y PRI, alcaldes yucatecos y de la ciudad de Campeche, y representantes del gobierno federal a través de su delegado Joaquín Díaz Mena, entre otros invitados especiales.

También estuvieron exalcaldes del PAN que han gobernado Mérida, entre ellos Ana Rosa Payán Cervera (en dos ocasiones), Luis Correa Mena, César Bojórquez Zapata, Xavier Abreu Sierra, Manuel Fuentes Alcocer, Mauricio Vila, María Fritz Sierra y Alejandro Ruz Castro, aunque estos dos últimos en forma interina, quienes aprovecharon el momento para tomarse la foto del recuerdo con el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien vino al informe de Barrera Concha.

La familia del alcalde de Mérida estuvo en primera fila y tuvo palabras de agradecimiento para ellos, en especial para su esposa Diana Castillo Laviada y sus dos hijos, Renán y Daniela, y sus padres y hermanos.

Renán Barrera ha sido electo en tres ocasiones presidente municipal de Mérida, los períodos 2012-2015, 2018-2021 y ahora en 2021-2024. Agradeció esta confianza de la sociedad meridana.

Tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros regidores y en especial para el gobernador porque en su tarea siempre ha contado con el acompañamiento y apoyo irrestricto de Vila Dosal.

“Mauricio Vila no es solamente un gobernador que emana de los mismos principios que defiendo, sino un amigo con el que me unen ideales por los que luchamos desde muy jóvenes, y que hoy defendemos desde nuestras responsabilidades y trabajamos para seguir proyectándolos mañana”, señaló.

“El futuro prometedor se basa en el presente bien cimentado que estamos construyendo con ahínco, gracias, señor gobernador, por estar aquí. Tanto usted, como un servidor, tenemos el mismo ideal: Hacer de Mérida y de Yucatán sitios donde el bienestar sea de todas y todos, donde la convivencia y la cultura de la paz se vivan diariamente en los espacios públicos, donde la identidad que tenemos pueda extenderse a otros territorios, a otras entidades y regiones del país”, dijo el primer edil.

El ambiente de la sesión solemne y las 12 veces que Renán Barrera recibió los aplausos de los asistentes por los avances, resultados y reconocimiento al apoyo de los gobiernos estatal y federal, del sector empresarial, de los 6,000 trabajadores municipales “que permiten tener una Mérida hermosa”, parecieron un aval a sus aspiraciones a la candidatura al gobierno de Yucatán por su partido.

Incluso, una protesta de la señora Margarita Fernández Juárez, quien en voz alta pedía el esclarecimiento de la desaparición de su hijo Oscar Gabriel, lo manejó con madurez porque envió a su director de Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís, para que dialogue con la madre inconforme y le ofrezca una cita con la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, pero la madre no aceptó por consejo de su abogada Dariana Quintal, quien insistió “que la cosa es con Vila”.

Ante la insistencia de Margarita Fernández, el alcalde le ofreció públicamente que cuando terminara la sesión solemne la atendería personalmente. Este ofrecimiento le redituó nutridos aplausos al alcalde, pero la madre inconforme y su abogada se retiraron voluntariamente sin aceptar la propuesta.

Renán Barrera abordó la política en su mensaje y afirmó que las acciones y no otros factores, son los que construyen las trayectorias sociales, ciudadanas y políticas.

“Los resultados deben hablar por uno y no uno hablar por lo que quiere hacer y no hace. La política no es esa tarea que inflama a los egos en competencia por niveles que no se merecen”, dijo.

“Nuestro gobierno tiene principios y tiene ideales”, recalcó el alcalde.

Afirmó que “desde mi primera administración me guían los principios del Partido Acción Nacional, que son la eficiencia administrativa, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, el respeto a la dignidad de la persona, la subsidiariedad y apoyo hacia los que menos tienen, la responsabilidad ciudadana y la participación comunitaria”.

“Con esos principios trabajamos para todos. Las meridanas y meridanos merecen el mejor trato y el trato más justo, independientemente de dónde vengan y por cuál partido voten. Mérida se hace fuerte cuando nos respetamos entre todos y juntos trabajamos y cuidamos el bien común”, aseveró.

“Mérida está de regreso. Viene más fuerte que nunca gracias a sus ciudadanos. Estamos volviendo a vivir y a recuperar tiempos perdidos. La pandemia no debe ser olvidada, sino debe ser recordada como un ejemplo de resiliencia, adaptación y aprendizaje”, subrayó.

“Volvemos a la vida con madurez y mayor responsabilidad. Hoy sabemos que si vamos juntos nada nos puede vencer y si nos respetamos unos a otros, todos los triunfos son posibles. Mérida, la de Yucatán, sigue adelante con la confianza de tener un destino esperanzador y una alianza ciudadana con sus gobiernos para hacerlo posible”.

Destacó que durante su campaña, dijo que Mérida es la mejor ciudad de México para vivir; que es una excepción de paz, de seguridad, de desarrollo y una comunidad de identidad y de valores.

“Es una ciudad que no está hecha de habitantes sino de ciudadanos. Una ciudad no está hecha de envidias o de grupos enfrentados, de recelos y antagonismos, sino de solidaridad y diálogo participativo”, afirmó.

Tras detallar los logros y avances de sus seis ejes de trabajo por el bien común como son movilidad urbana y sus vialidades, el estado de los servicios públicos, la recuperación económica, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y humano, y la seguridad pública y la participación social, Barrera Concha anticipó que con el préstamo de $350 millones que autorizó el Congreso del Estado iniciará un ambicioso proyecto de mejoramiento de vialidades porque más del 75% de esa cantidad se destinará a la construcción y repavimentación de calles, y a la construcción de ciclovías que disminuyan el rezago que tiene la infraestructura urbana a lo largo de los años.

Habló del paso deprimido que ya está totalmente solucionado su problema de origen y está como debió estar desde el principio de su construcción.

Se refirió al combate de la pobreza, donde invierte millonarios recursos para el mejoramiento de las viviendas de los que menos tienen, la creación de circuitos de transporte gratuito para personas vulnerables y la reactivación de todas las actividades culturales, recreativas y deportivas que tiene el Ayuntamiento para la convivencia armónica de los meridanos y meridanas.

“Hay muchos temas más, como la gestión, la transparencia, la administración de los recursos, la legislación, etcétera, pero en eso todas las meridanas y meridanos saben que somos cuidadosos como los buenos gobiernos que han elegido en los últimos años”, indicó.

“Estamos atacando todos los desafíos de la ciudad con decisión y fuerza de innovación. Trabajamos Ayuntamiento y gobierno estatal para buscar soluciones a desafíos complejos. ¡Por eso, podemos decir que Mérida está más fuerte que nunca!”, manifestó.

También pidió la colaboración de la sociedad para mejorar la imagen urbana.

“Mérida recupera la senda del progreso y llega a la ansiada luz al final del túnel, luego de los períodos de cuarentena que mantuvieron encerrados a nuestras familias y a todo mundo en general, en la ciudad”, recordó.

“Poco a poco fue dándose, con el avance científico de la humanidad y la llegada de las vacunas que nosotros mismos colaboramos en aplicar, en conjunto con los gobiernos estatal y federal. La mejoría comienza a llegar como un arco iris luego de la intensa lluvia”, dijo.

“Otro indicador de esta recuperación es la conectividad aérea que tiene la capital de Yucatán”, señaló. “Diez líneas aéreas ofrecen vuelos directos a siete destinos nacionales y otros tantos internacionales como Houston, Miami, Oakland y Dallas. Últimamente se han activado los vuelos a La Habana, Guatemala, Flores y muy próximamente al aeropuerto Internacional del Bajío.

“Como se ve, los datos de la reactivación económica en el sector son alentadores y todos estamos construyendo este proceso. El gobierno del Estado, nosotros en el municipio y los empresarios del sector vamos de la mano construyendo ese nuevo futuro”.

El mensaje de Barrera Concha cerró con un agradecimiento a todos los sectores y actores políticos y con un aplauso prolongado de pie de los asistentes.