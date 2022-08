Denuncian despojo de horas en el CEBA; al menos 10 maestros serían víctimas

Decidido a alzar la voz para que no sigan los despedidos injustificados ni las irregularidades en el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), ayer el maestro de música Saúl Cervera Espadas, dio a conocer la situación que se vive al interior de esta escuela de arte, y señala al coordinador del área de música, de quitarle horas de trabajo a maestros con antigüedad, para cederlas a sus allegados.

Bajo la argumento de que no cumplen con el perfil para dar las clases, el coordinador del área de música, Sonny Calderón Soto, ha despojado de sus horas de trabajo a unos 10 maestro del área, quienes por temor a represalias, y a que posteriormente no pueden encontrar trabajo en otro lado, no han hecho nada para hacer valer sus derechos.

Así lo indicó Saúl Cervera, quien a diferencia de sus compañeros no tiene temor de alzar la voz y denunciar las irregularidades que desde hace varios años se vienen presentando en el CEBA.

Acompañado del secretario general del Sindicato de Trabajadores del CEBA sección 57, Francisco Álvarez Araujo, dio a conocer que son varios los maestros con antigüedad de 9 o 10 años, a quienes se le han despojado de sus horas de trabajo, ya que no tienen plaza, sino que cada semestre se les renueva el contrato.

Despido injustificado

Explica que las irregularidades comenzaron desde la administración de la directora Corazón Sánchez, a quien se destituyó en el cargo hace poco más de dos años, aunque se desconoce la razón. Luego de ese despido la dirección se quedó acéfala y así permanece hasta la fecha.

Sonny Calderón fue nombrado coordinador del área de música en ese tiempo, y desde entonces ha estado quitando horas de trabajo a profesores con antigüedad, como es el caso de Saúl Cervera, quien precisa a lo largo de 9 años laborando en el sitio logró obtener 22 horas de trabajo, pero el coordinador las fue reduciendo hasta dejarlas en 8 en el semestre pasado, y ahora que iniciará el curso escolar, ya se le dijo que no tendrá ninguna hora, es decir fue despedido.

Indica que el argumento del coordinador siempre es el mismo, que no tienen el perfil para cubrir las clases en cuestión —Saúl daba clases de guitarra popular, armonía, lenguaje auditivo e historia de la música.

Señala que eso es totalmente falso porque tiene toda la preparación para desempeñarse como docente. Cuenta con una Licenciatura en Educación, y una formación como músico profesional, labor que desempeña desde hace 25 años. Tiene experiencia como docente en colegios de prestigio, y se ha desempeñado como músico profesional en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México, y por supuesto, en Yucatán.

Afirma que el coordinador del área de música retiró las horas a él y otros compañeros para beneficiar sus allegados, quienes han ocupado esas horas.

Convocatoria de plazas en el CEBA

Resalta que otra irregularidad es que en la última convocatoria para la obtención de plazas, ni siquiera se le permitió presentar el examen de oposición, pese a que llevó toda la documentación requerida, que no le fue aceptada bajo el mismo argumento de que no cumple el perfil.

¿Y quién lo evalúa a él para ver si cumple el perfil para ser coordinador? Se pregunta el músico.

Puntualiza que muchos maestros del CEBA se han jubilado en los últimos años, por lo que hay numerosas plazas disponibles, pero no se ha lanzado una convocatoria para el examen de oposición y otorgarlas a quien las merezca.

Saúl Cervera hace un llamado a las autoridades, particularmente a la Segey, que tiene a su cargo este Centro, a voltear los ojos al CEBA para ver todas las irregularidades que están ocurriendo al interior, y que este tipo de acciones no manchen la gestión del gobierno.

Además de esta denuncia pública, el música, afirma que hará una denuncia legal, por despido injustificado, tras nueve años de laborar en el lugar.

Irregularidades en el CEBA

Francisco Álvarez, manifestó que como representante de los maestros brinda el apoyo a quien lo necesita, pero sólo Saúl se ha acercado a él, hasta el momento, para pedir ayuda.

Señala que una de sus labores es ver que el CEBA cuenta con los mejores maestros, y por ello acompaña a este profesor despedido en la lucha por sus derechos laborales.

Entre las irregularidades ocurridas en el CEBA también está el despido injustificado de maestros, como es el caso del profesor del área de Danza Contemporánea, Moisés Hernández, quien fue acusado, difamado y despedido por presunto acoso.

El docente, comentaron que no tuvo un procedimiento administrativo adecuado ni le fueron comprobadas las acusaciones, por lo que presentó una demanda jurídica ante el CEBA por dichos actos de abuso de poder.